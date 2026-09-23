"Барыс" повторил рекорд КХЛ и вошел в тройку лидеров таблицы "Востока"

Сенсационное начало нового сезона казахстанского клуба "Барыс" удивляет специалистов и радует его родных болельщиков. Столичный коллектив накануне поздно вечером преподнес очередной сюрприз, переиграв на выезде одного из грандов российского хоккея – "Динамо" (Москва), сообщает Zakon.kz.

Подопечные Михаила Кравца уверенно переиграли "бело-голубых" на их льду со счетом 4:1. Как и в предыдущей игре с "Локомотивом", в Москве столичный коллектив отличился очень мощной обороной, пропустив всего лишь одну шайбу.

И в этом большая заслуга как голкипера "астанчан" Андрея Шутова, отразившего 37 из 38 бросков по своим воротам, так и полевых игроков, которые заблокировали 41 бросок хозяев.

Это повторение рекорда КХЛ за одну игру в матчах регулярного чемпионата.

Плюс к этому, "Барыс" также является лучшей атакующей командой Лиги, которая имеет в своем активе 31 шайбу после семи встреч.

Конечно же, эти положительные цифры сразу сказываются на положении в турнирной таблице команды Кравца, которая к этой минуте располагается на третьей строчке Восточной конференции, набрав 10 очков. Выше стоят только "Металлург" и "Ак Барс", у которых по 11 баллов.

В итоге казахстанская дружина едет домой с тремя выездными победами в четырех играх, уступив только коллективу своего бывшего игрока Никиты Михайлиса – "Металлургу".

Следующий матч "Барыс" проведет уже дома 25 сентября против "Нефтехимика" из Нижнекамска (начало – в 19:30).

Тем временем накануне "Вашингтон Кэпиталз" без Александра Овечкина обыграл "Филадельфию Флайерз" в предсезонном матче НХЛ.