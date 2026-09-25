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Общество

Гибель военных на Каспии: что известно к этому часу

совещание по ЧП на Каспии, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 12:14 Фото: акимат Мангистауской области
Под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева прошло заседание Правительственной комиссии, на котором рассмотрены результаты первоочередных следственных мероприятий и дальнейшие шаги по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Как доложил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, по факту гибели возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 453 ("Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия") и статье 465 ("Нарушение правил кораблевождения") Уголовного кодекса.

"Следствием установлены должностные лица, подозреваемые в допущении нарушений, связанных с обеспечением безопасности военнослужащих, организацией учений и проведением спасательных мероприятий. Их действиям дается правовая оценка", – доложил Адилов.

Отдельно рассмотрен вопрос о состоянии военнослужащего, спасенного после происшествия. Как сообщил вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Военнослужащий пришел в сознание и получает всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Рядом с ним находятся родители.

"В ходе заседания даны конкретные поручения по оказанию всесторонней поддержки семьям погибших и пострадавших военнослужащих. В частности, обеспечить абсолютную прозрачность распределения всех поступающих средств. При этом материальная помощь будет включать в себя не только положенные законом государственные выплаты и компенсации, но и финансовую поддержку со стороны представителей бизнеса и меценатов", – отмечено в сообщении акимата Мангистауской области.

Для аккумуляции этих средств акимат определил специальный фонд, деятельность которого взята на постоянный контроль.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. Среди погибших – Сержан Аяпберген – серебряный призер чемпионата Казахстана по самбо среди младших юношей.

Для расследования трагедии в стране создали Правительственную комиссию, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

Корреспондент Zakon.kz побывал на месте трагедии, репортаж – здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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