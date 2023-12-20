Президентский маршрут: куда и зачем летал Токаев в 2023 году

2023 год можно назвать продуктивным и эффективным с точки зрения внешнеполитической стратегии Казахстана. В этом году глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил с визитами различного уровня 18 стран.

Корреспондент Zakon.kz вспомнил, куда летал президент, о чем удалось договориться в этих поездках, а также кто из иностранных глав государств посещал Казахстан в этом году.

По нашим подсчетам, Касым-Жомарт Токаев в этом году посетил с рабочими и официальными визитами 18 стран. В их числе: ОАЭ, Турция, Россия, Китай, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Вьетнам, Таджикистан, США, Германия, Беларусь, Азербайджан.

Фото: Акорда

Политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отметил, что в географии визитов президента наблюдается четкая последовательность и логика, поскольку были охвачены страны тюркского мира, Ближний Восток, страны Евразийского экономического союза, США, Европа и Китай.



"С этой точки зрения видно, что мы продолжаем реализовывать нашу многовекторную внешнюю политику, развивая тесные отношения со всеми ключевыми партнерами, и одновременно наращивать собственную субъектность в новой геополитической реальности", – сказал Талгат Калиев.

Фото: Акорда

По его словам, Казахстан в условиях текущей глобальной турбулентности обретает особую субъектность и значение с точки зрения транзитного потенциала. Поэтому стране чрезвычайно важно повышать свою узнаваемость, демонстрировать стабильность, последовательность и предсказуемость.



"Я думаю, что все эти поездки, безусловно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе обернутся притоком значительных объемов инвестиций, трансфертом технологий. Для нас сейчас важно стать так называемой точкой входа в регион и на евразийское пространство. Поскольку Россия оказалась в условиях рекордных санкций, мировые держав, безусловно, будут искать способы замещения и новые траектории, через которые будут работать со странами ЦА", – подчеркнул политолог Талгат Калиев.

Фото: Акорда

Он считает, что с этой точки зрения Казахстан как наиболее стабильное государство на постсоветском пространстве с достаточно развитой экономикой и хорошей географией международных связей может и должно рассматриваться крупнейшими корпорациями и мировыми экономическими гигантами в качестве одного из наиболее желательных партнеров.

Фото: Акорда

Казахстану важно поддерживать дружественные взаимоотношения со всеми странами, включая мировые державы – Китай, Россию, США, страны ЕС. В этом году президент посетил все эти страны, а некоторые из них и не один раз.



Одной из важных поездок по праву можно назвать визит в Китай. В этом году Касым-Жомарт Токаев летал в Поднебесную два раза – в мае и октябре, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, руководителями крупных китайских компаний и принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя. Визиты также включали участие в саммите "Центральная Азия – Китай" и форуме "Один пояс, один путь".

Фото: Акорда

Стороны подписали ряд важных документов, один из которых – взаимное освобождение от визовых требований.



Сам безвизовый режим между Казахстаном и Китаем заработал спустя пять месяцев – 10 ноября. С этой даты казахстанцы могут пребывать на территории Китая до 30 дней без оформления визы с момента пересечения государственной границы. Теперь у наших граждан появилось больше возможностей путешествовать, лечиться, делать покупки в Поднебесной.

Фото: Акорда

И то, что Китай разрешил казахстанцам въезжать на территорию страны без визы, говорит лишь о высоком уровне доверия между странами.



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Три раза в этом году президент летал в Россию – на военный парад и Высший совет Евразийского экономического совета в мае, а также на церемонию старта поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан – в октябре. Детальнее остановимся на последней поездке.

Фото: Акорда

Казахстан за счет своего удобного географического расположения имеет большое количество транспортных возможностей. Транзит российского газа в Узбекистан для нашей страны экономически выгоден.



Во-первых, Казахстан зарабатывает за счет транзита газа, во-вторых, полученные средства может использовать для модернизации газотранспортной системы страны. А это улучшение материально-технического состояния газовой отрасли, повышение доходов производственных работников, новые газовые проекты.

Фото: Акорда

Кроме того, в случае дефицита газа Казахстан сможет импортировать топливо из России по этому же газопроводу.

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Большинство визитов в этом году были на взаимной основе. Так, к примеру, в начале ноября президент Владимир Путин прилетел в Казахстан с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Россия была и остается не только крупнейшим партнером, но и самым близким соседом, с которым нас связывает 7,5 тыс. км сухопутной границы. Наши отношения в первую очередь тесно связаны географическими факторами, которые невозможно игнорировать. Поэтому я думаю, как Россия нужна Казахстану, так и Казахстан чрезвычайно нужен и важен для России", – добавил политолог Талгат Калиев.

Фото: Акорда

Стоит отметить, что во время этой встречи стороны обсудили такие важные вопросы, как новые логистические направления, развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК, дефицит водных ресурсов и продовольственную безопасность.



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Нельзя не отметить поездку во Вьетнам. С 20 по 22 августа президент Касым-Жомарт Токаев находился с официальным визитом в Ханое.

Фото: Акорда

Там глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, во время которых стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.



Это был первый визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам в качестве президента Казахстана. И что особенно важно, именно после этого визита страны заключили соглашение о безвизовом режиме. Теперь казахстанцы могут без виз находиться во Вьетнаме, а вьетнамцы в Казахстане – в течение 30 дней со дня пересечения границы.

Кроме того, в октябре вьетнамская авиакомпания запустила регулярные прямые рейсы из Алматы и Астаны в Нячанг.

Фото: Акорда

Стоит отметить, что президент также не забывает про соседей из Центрально-Азиатского региона и за этот период два раза летал в Кыргызстан и один раз – в Таджикистан. Были и ответные визиты – в мае и августе Казахстан посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а в начале года к нам прилетал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

"Все визиты президента имеют важнейшее значение для страны. Нельзя сказать, что одна поездка важнее другой, потому что иначе их можно было бы просто отложить", – заметил Талгат Калиев.

Фото: Акорда

Несмотря на это, особое внимание всего мирового сообщества было приковано к двум направлениям – США и Германия.



Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в США была достаточно насыщенная. Президент находился там с 17 по 20 сентября. За это время он встретился с лидерами ряда государств, главами международных компаний и IT-сообществом, объединившим казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.

Фото: Акорда

К слову, на этой встрече Касым-Жомарт Токаев сделал интересное предложение инженеру-программисту Google Арай Сабыржан, которая в 2018 году переехала в США. Президент предложил ей вернуться в Казахстан и работать в правительстве.



"Если вернетесь в Казахстан, вас бы в правительство... Мы бы обдумали. В Америке хорошо, но Казахстан прекрасен", – сказал тогда президент.

Фото: Акорда

Однако самым главным событием всей рабочей поездки президента в Нью-Йорк стал саммит "Центральная Азия – США". Стоит отметить, что это был первый в истории президентский саммит в формате "С5+1", в котором приняли участие лидеры Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и США.

Фото: Акорда

Во время встречи главы шести стран обсуждали перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Талгат Калиев объяснил такую важную встречу в Нью-Йорке текущей геополитической ситуацией и желанием США наладить более тесные отношения со странами ЦА, в частности, с Казахстаном – как с лидером региона, имеющим наиболее прочную репутацию в глобальном мире благодаря председательствованию в ОБСЕ, в Совете безопасности ООН и не только. Кроме того, мы давно зарекомендовала себя как дружественное, миролюбивое государство, последовательное в своей внешней политике.

Фото: Акорда

"С этой точки зрения Казахстан будет рассматриваться мировым сообществом, и в частности США, как один из наиболее важных партнеров по региону. Россия находится под санкциями, и сейчас Центрально-Азиатский регион стал важнейшим транзитным маршрутом, связывающим Китай и Европу. А с другой стороны, от стабильности в нашем регионе зависит стабильность всего евразийского континента, поскольку рядом Афганистан, достаточно близко расположен Иран, Китай, с которым у США серьезное экономическое и геополитическое соперничество", – подчеркнул политолог.

Не менее важным событием можно назвать выступление президента на дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая с международной трибуны, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на глобальных вопросах всего мирового сообщества. А это угрозы применения ядерного оружия, биологические риски, голод и изменение климата.

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А после обязательной программы глава государства перешел на региональные проблемы. Он подчеркнул, что в Центральной Азии не хватает воды, что создает серьезные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек. Можно сказать, что впервые на таком уровне был поднят тревожный дискурс о судьбе Каспия.

Фото: Акорда

Спустя неделю – 28 сентября – глава государства совершил официальный визит в Германию. В Берлине Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме Berlin Global Dialogue, встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями делового сообщества Германии.

Фото: Акорда

В целом, лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, "зеленой энергетике". Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.

Президент Казахстана также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии, отметив, что инициатива диалога "C5 + Германия" способна придать мощный импульс взаимной кооперации между странами.

Фото: Акорда

К слову, президент Германии тоже в этом году прилетал в Казахстан, правда, до визита Касым-Жомарта Токаева в ФРГ. В рамках этого визита стороны подписали ряд соглашений о партнерстве в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере, о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.



Фото: Акорда

Если зарубежные поездки Касым-Жомарта Токаева еще можно посчитать, то количество высокопоставленных гостей, которые посетили Казахстан в этом году, сосчитать достаточно сложно. К примеру, в этом году Казахстан посетили: госсекретарь США, президенты Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Сингапура, эмир Катара, президенты Германии, Албании, Турции, России Франции, Того, премьер-министр Венгрии, глава ВОЗ и многие другие.

Фото: Акорда

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Вспомним один из последних и неожиданных визитов – приезд президента Франции Эмманюэля Макрона в Астану 1 ноября. Стоит отметить, что это был первый официальный визит Макрона в Казахстан.

Фото: Акорда

Поэтому Касым-Жомарт Токаев назвал этот визит историческим, отметив, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику.



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Во время своего визита президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность возвращения преподавания французского языка в казахстанских школах, а также заявил, что в 2024 году в стране появится казахско-французский университет.

Фото: Акорда

Вопрос о том, почему странам важно иметь такого партнера, как Казахстан, политолог Талгат Талиев прокомментировал так: "ВВП Казахстана превышает суммарный ВВП всех остальных республик Центральной Азии. С этой точки зрения Казахстан является крупнейшим игроком в регионе, поэтому всем странам, которые заинтересованы в нашем регионе, безусловно, выгодно поддерживать отношения с нами".

Фото: Акорда

Кроме того, на протяжении десятилетий Казахстан всегда демонстрировал верность внешнеполитической стратегии и принятым на себя обязательствам как миролюбивого государства с четкими приоритетами и выстраивающим внешнюю политику по принципу прагматизма. С этой точки зрения всегда понятно, о чем можно говорить с Казахстаном и как договориться. Параллельно с этим Казахстан все еще является страной, богатой полезными ископаемыми, которых в новых реалиях многим странам просто не хватает.