Из каждого утюга: может ли суд в прямом эфире привести к росту насилия в обществе, рассказали эксперты

Казахстанцы говорят: известный судебный процесс стал своего рода отечественным "сериалом". Каждое заседание незримо сопровождают тысячи людей, готовых отложить все дела, лишь бы примкнуть к экрану. С одной стороны, гласность. Однако Zakon.kz задался вопросом, к чему она может привести.

Есть в психологии такая странная штука, называемая эффектом Вертера. Это когда после широкого освещения в СМИ, либо описания в литературе, демонстрации в кинематографе сведения счетов с жизнью поднимается волна подражающих самоубийств. Или яркий пример из последних – сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", из-за популярности которого схватились за голову правоохранители, предрекая взрывной рост подростковой преступности.

Именно из-за этой особенности психологи не раз призывали журналистов описывать подобные трагедии и жестокие сцены аккуратно, тактично, без смакования подробностей.

Так вот. С начала упомянутого судебного процесса новости о жестоких избиениях, выслеживании "вечно виноватых" стали попадаться на глаза будто бы чаще. Во всяком случае, по ощущениям. Так нет ли связи между ним и способностью иных лиц "вдохновиться" чужим плохим примером?

Хлеба и зрелищ?

Нет, считает исполнительный директор DM Technology (занимается анализом поведенческих факторов, периодичности, активности, наличия бот-фейков в соцсетях) Эльдар Шамсутдинов. В обозначенном нами явлении спикер распознал, скорее, эффект инфополя, нежели Вертера.

"Это все было и раньше, просто теперь каждый такой случай привлекает внимание", – кратко объяснил он.

То есть, с одной стороны, подсевший на треш-контент народ готов потреблять все новые и новые дозы, с другой, инфополе, руководствуясь принципом "спрос рождает предложение", охотно "кормит" его желаемым.

И речь здесь, вероятнее всего, не только о зависимых от просмотров средствах массовой информации, но и об алгоритмах рекомендаций в сетях, которые подбирают для вас материал по предпочтениям.

Удар по больному

С Шамсутдиновым не согласна семейный психолог Меруерт Байтуменова. По ее мнению, связь все-таки может существовать, но четкого подтверждения тому пока нет. А вот в чем эксперт уверена, так это в глобальном отчуждении людей друг от друга в реальном мире, "залечить" которое многие пытаются, уйдя с головой в виртуальный.

"Людям свойственно чувствовать себя сопричастным к чему-то, что будоражит, пусть даже и в негативном ключе. Где-то паводки и наводнения – надо помочь, ведь сами можем оказаться в такой ситуации. Где-то обсуждают абьюз – на память сразу приходят моменты своей жизни, где твой благоверный запрещал надевать тебе мини-юбку. Внутренний страх корежит людей до такой степени, что хочется сказать: "И я такой же, мне тоже плохо, помогите мне!" Более того, Сеть стала отдельным миром со скандалами, интригами, расследованиями. Отчуждение в реальности друг от друга дает иллюзорные ощущения в Сети. Там посочувствуют, дадут совет и рекомендации, эмоционально поддержат комментариями. Там есть возможность реализовать свой гнев и ненависть. И никто не осудит, может, за исключением двух-трех комментариев", – анализирует психолог.

Вместе с тем она призналась, что не следит за процессом сама и не рекомендует делать это другим. Потому что надо успеть прожить свою жизнь, а не довольствоваться чужой, какой бы захватывающей в хорошем или плохом смысле она, чужая, ни была.

Иди на свет

Коллега Байтуменовой "по цеху" Светлана Богатырева тоже отметила внутреннее "а я ведь такой же", заставляющее внимательно мониторить ситуацию. Но, как говорится, "все есть яд и все есть лекарство".

"С насилием все не так, как с суицидами. Гласность не провоцирует новые случаи, а дает право рассказать о своем опыте, не стыдясь его. Насилия в обществе ведь и так было немало, просто раньше его не принято было широко обсуждать. А если есть прецедентный кейс, все больше случаев становятся видимыми, все равно что фонариком подсветили, а то и прожектором".

Необходимый, но болезненный опыт

По словам психотерапевта Сергея Скляра, проблема бытового насилия очень серьезна и обращать на нее внимание необходимо. И это внимание едва ли подтолкнет "кухонных боксеров" на новые свершения. Разве что в очередной раз травмирует их жертв и попросту впечатлительных "зрителей":

"Никаких положительных эмоций просмотр суда вызвать не может. Частый просмотр ведет к тому, что человек погружается в эти чувства, что влияет на него. Ретравматизация – состояние, которое возникает у лиц, переживших насилие. Они, просматривая и погружаясь в эти просмотры, травмируются повторно".

Итого, громкий судебный процесс заставил разойтись во мнениях не только обычных зевак, но и экспертов.

Однако на выходе мы получили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"Я очень надеюсь, что наконец что-то изменится. По крайней мере у агрессоров появится страх, уйдет ощущение безнаказанности, которое позволяет упиваться собственной жестокостью", – говорила нам волонтер кризисного центра, тренер групповых занятий для жертв бытового насилия, общественник Алия Джангужина.

И хочется верить, что в дальнейшем остросюжетные сериалы вернутся в кинематограф, где им самое место – в компании спецэффектов и актеров, а не живых людей.