Землетрясение в Китае: хронология, число погибших и реакция в мире

Утром 7 января 2025 года на юго-западе КНР люди почувствовали сильные подземные толчки. Zakon.kz собрал информацию, известную к этому часу.

Краткая хронология

Местные в панике выбегали из домов. Обрушились тысячи зданий.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.

Фото: Х/YadavAditya01

Через некоторое время стали поступать первые сообщения о погибших. Их число постоянно менялось.

Уже после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков (в дальнейшем в СМИ фигурировала цифра 515). Также стало известно, что ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения временно закрыт для туристов.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отдал приказ о проведении всеобъемлющих спасательных работ для спасения жизней и минимизации жертв после землетрясения, которое повлекло за собой тяжелые последствия. Также он призвал принять меры по предотвращению повторных катастроф, правильному переселению пострадавших жителей и эффективному устранению последствий.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 400 военнослужащих в Тибетский автономный район.

Однако сегодня, 8 января, потрясение пережила еще и китайская провинция Цинхай, пишет Xinhua. Толчки обозначают как умеренные, данных о человеческих и прочих потерях не поступало.

Сколько погибших и пострадавших

По последним данным, жертвами стихии стали 126 человек, еще 188 пострадали. Наших граждан среди них нет.

400 жителей Тибета спасли. Поиски выживших продолжаются на фоне минусовой температуры.

Реакция в мире

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Об этом 7 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента:

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая".

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Соболезнования в связи с трагедией выразили также президент России Владимир Путин, лидер Беларуси Александр Лукашенко, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие. Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Готовность оказать поддержку выразила и ООН.

Не остался в стороне от общей беды Его Святейшество Далай-лама. На его официальном сайте опубликовано сообщение следующего содержания:

"С глубокой печалью я узнал о разрушительном землетрясении, произошедшем в Дингри в Тибете и прилегающих регионах сегодня утром. Оно привело к трагической гибели многих людей, многочисленным травмам и обширному разрушению домов и имущества. Я молюсь за тех, кто погиб, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Более того, 9 января 2025 года Далай-лама возглавит молебен о погибших, который состоится в монастыре Таши Лхунпо.

Надо сказать, что последствия землетрясения в Тибете ощутили и жители соседствующих с Китаем стран. Так, к примеру, в Катманду (столице Непала) люди в страхе покидали свои дома, чтобы укрыться в более безопасных местах.