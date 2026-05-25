"Сикс-севен": безобидный детский мем или повод для запрета

Если, заслышав "сикс-севен", вы можете максимум досчитать до "эйт-найн-тен", этот материал для вас. Zakon.kz расскажет, в чем суть очередного подросткового тренда и стоит ли родителям с ним бороться.

Для начала разберемся, в чем смысл цифрового сочетания, вызывающего экстаз у подрастающего поколения. Ни в чем. Да, это просто набор звуков, используемый как универсальный ответ на любой вопрос либо по ситуации.

Какой ситуации? Здесь еще проще. Попросили открыть 67-ю страницу в учебнике? Задали упражнение с соответствующим номером на дом? Признались, что вам исполнилось 67 лет? Две несчастных цифры по роковой случайности оказались рядом? Готово! Учителя и родители недоумевают – дети радуются.

Интернет считает, что мем уходит корнями в трек американского рэпера Skrilla, что на протяжении всей композиции Doot Doot периодически повторяет: "Six-seven". А популярность обрел после видео подростка, выкрикивающего его во время матча.

Впрочем, отследить путь тренда от зарождения до момента ухода в закат "дорогой спиннера" всегда сложно. С точностью можно лишь заметить, что на пике популярности он оказался по вине тиктокеров, посвятивших обыкновенному натуральному числу аж целый танец и ряд незамысловатых песенок.

А пляски и заедающие мелодии, как известно, превращают в "вирус" что угодно – от звезды сцены до еды на подносе. К слову, мороженое под брендом "67" на рынке уже появилось.

Но казалось бы, чем провинилась бессмысленная, но не беспощадная кричалка? Это ведь даже не "стрелялка", очередной бритвозубый плюшевый болванчик или игра на жизнь с мифическим интернет-чудищем, как бывало раньше. Просто шутка, пусть глупая, абсурдная, но призванная поднимать настроение, а не "провоцировать" на всяческие социально неприемлемые действия. Словом, не чета "китам" с их пробуждением в 4:20 и "Слову пацана" с его "кровью на асфальте".

На первый взгляд, родительское сообщество вкупе с чиновниками, в свое время самозабвенно боровшееся с Хаги Ваги и квадроберами, должно наконец выдохнуть. Но – нет.

В соседней России мем уже собрались запрещать на законодательном уровне по причине, цитата, "угрозы национальной безопасности". А еще прозвали его симптомом "цифрового слабоумия" у детей.

У нас диагнозов пока никто не ставит и зарегулировать шутку не пытается. На данный момент дело ограничивается осторожным интересом со стороны семей, особенно воспитывающих школьников.

"В самом по себе "6-7" ничего тревожного нет. Единственная проблема – возможный срыв уроков, но их пытались срывать во все времена и под разными "соусами". Тренд призывает к смеху и танцам, не несет совершенно никакого вреда, кроме разве что проблем с дисциплиной у отдельно взятых ребят. Я бы даже сказала, это один из самых безобидных трендов последних лет", – заверила клинический психолог Анастасия Абрамкина.

И в который раз подчеркнула: вся эта приходящая-уходящая мода, а вернее реакция на нее – скорее про больших, нежели чем про маленьких. Тут и извечный конфликт поколений на почве "раньше было лучше", и желание потешить эго и, конечно, иррациональный страх перед новым и неизвестным. Вот он, страх, раз за разом и толкает на полном серьезе препарировать детские развлечения и рассматривать их под микроскопом на предмет скрытой угрозы.

Но иногда мем – это просто мем. Как ответ на основной вопрос "жизни, вселенной и вообще" в фильме "Автостопом по галактике" – просто 42. Или 67, как в нашем случае.