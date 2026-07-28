Кызыларай в Карагандинской области: зачем туристы едут на самую высокую точку Сарыарки

Горный массив Кызыларай в Карагандинской области становится популярным туристическим направлением. Зачем путешественники едут в село Шабанбай би, как проходит восхождение на пик Аксоран и что еще можно увидеть в этих местах, рассказывает Zakon.kz.

Именно здесь, в Актогайском районе Карагандинской области, рядом с селом Шабанбай би, находится самая высокая точка Сарыарки – пик Аксоран высотой 1 565 метров. С каждым годом сюда приезжает все больше людей, желающих увидеть необычные пейзажи Центрального Казахстана и покорить вершину, которая считается символом казахского мелкосопочника.

Дорога как часть путешествия

Путь к Кызылараю начинается задолго до подъема в горы. От Караганды до села Шабанбай би – около 350 километров. Добраться сюда можно только на автомобиле, однако сама поездка превращается в отдельное приключение.

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По мере движения привычные степные просторы постепенно меняются. На горизонте появляются холмы, затем гранитные возвышенности, небольшие сосновые рощи. Дорога проходит через уютные аулы, мимо памятных мест, исторических знаков и священных объектов Актогайского района. Кажется, что каждый десяток километров открывает совсем другой Казахстан.

И вот наконец впереди вырастают горы Кызыларая. Над всем массивом возвышается Аксоран – вершина, которую невозможно спутать ни с одной другой.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Сегодня подготовиться к поездке стало значительно проще. Благодаря социальным сетям и онлайн-сервисам туристы заранее бронируют гостиницу, договариваются с гидом, узнают маршрут и получают всю необходимую информацию еще до выезда. Поэтому путешествие можно организовать буквально за несколько дней.

"Хочу показать людям красоту нашего края"

Местный гид Акнур Кожахмет знает эти места с самого детства. Он родился и вырос в поселке Шабанбай би, который раскинулся у подножья живописных холмов.

"Я с ранних лет часто бывал в горах и буквально влюбился в эту природу. Позже решил превратить свое увлечение в профессию и стал горным гидом. Сейчас с удовольствием сопровождаю туристов, рассказываю об истории, природе и достопримечательностях нашего региона и стараюсь сделать каждое путешествие не только интересным, но и безопасным", – говорит он.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

За последние годы, рассказывает гид, интерес к Кызылараю заметно вырос. Если раньше сюда приезжали в основном опытные туристы, то сегодня все чаще можно встретить семьи, молодежь и корпоративные группы.

"Большинство гостей приезжает из Караганды, Астаны, Алматы и других городов Казахстана. Но в последние годы становится больше и иностранных туристов, которым интересно увидеть природу Центрального Казахстана. Например, из Китая, России, Германии", – рассказывает Акнур Кожахмет.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Подъем, который запоминается

Восхождение на Аксоран не считается экстремальным, однако легкой прогулкой его тоже не назовешь. В среднем путь от села Шабанбай би занимает около 3,5-4 часов.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Главная особенность маршрута – его разнообразие. Прежде чем оказаться на самой высокой точке Сарыарки, туристам предстоит пройти через широкие степные участки, сосновые рощи, гранитные скалы, каменные россыпи и зеленые горные долины.

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Каждый новый участок открывает совершенно другой пейзаж. То кажется, будто находишься среди бескрайней степи, то уже идешь по настоящим горным тропам, окруженным причудливыми гранитными останцами. Гранитные останцы – это одиночные скалы или холмы, которые остались стоять после того, как ветер и вода разрушили и унесли мягкие породы вокруг них.

Воздух наполнен ароматом хвои и степных трав, вокруг слышны голоса птиц, а если повезет, можно увидеть животных, которые обитают в этих местах. Особенно впечатляют панорамы. Чем выше поднимаешься, тем шире становится горизонт. Огромные пространства словно раскрываются перед глазами.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

На самой вершине путешественников ждет еще одна небольшая традиция. Здесь хранится специальная тетрадь, в которую каждый покоритель Аксорана может вписать свое имя, дату восхождения и оставить несколько строк о пережитых эмоциях. Для многих это становится особенно трогательным моментом – возможностью оставить след в истории покорения самой высокой точки Сарыарки.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Прежде всего безопасность

Несмотря на доступность маршрута, гиды напоминают: горы всегда требуют уважительного отношения. Погода здесь меняется очень быстро. Яркое солнце за считаные минуты может смениться дождем и сильным ветром. Поэтому туристам рекомендуют обязательно брать запас воды, теплую одежду, удобную обувь. И не отправляться в горы самостоятельно.

"Перед каждым походом мы проверяем прогноз погоды, экипировку участников, наличие воды. Во время маршрута нельзя уходить от группы, обязательно нужно выполнять рекомендации гида. Именно безопасность всегда остается на первом месте", – подчеркивает Акнур Кожахмет.

Кроме самого Аксорана, гид советует обязательно посетить гору Аулие, окутанную легендами, историко-археологический комплекс Бегазы-Дандыбаевской культуры, гранитные массивы Бегазы, многочисленные родники и живописные обзорные площадки.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Туризм начинается с гостеприимства

Еще несколько лет назад туристам приходилось искать жилье в соседних населенных пунктах или останавливаться у местных жителей. Теперь ситуация меняется. Весной 2026 года в селе Шабанбай би открылась новая гостиница для путешественников. Ее хозяйка Салтанат Капасова признается, что идея появилась благодаря постоянно растущему интересу к Кызылараю.

"Мы открыли гостиницу в мае 2026 года. Природа нашего края особенная. Люди приезжают сюда один раз и потом возвращаются снова. При этом раньше в селе практически не было мест для размещения туристов", – говорит женщина.

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Сегодня здесь уже принимают путешественников практически ежедневно. По словам хозяйки, около 70-80 процентов постояльцев приезжают именно ради восхождения на Аксоран.

"Несмотря на то что гостиница работает всего несколько месяцев, гостей уже довольно много. Думаю, дальше поток станет еще больше", – считает Салтанат Капасова.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Гостям здесь предлагают различные варианты размещения – от койко-мест до проживания с полноценным трехразовым питанием. Домашняя кухня, национальные блюда, уютная атмосфера и искреннее сельское гостеприимство становятся приятным дополнением к путешествию.

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Само село Шабанбай би тоже становится частью впечатлений. Здесь можно почувствовать настоящий ритм сельской жизни: неспешно пасущийся скот, журчащие речки, просторные улицы, работающие жители, чистый воздух и удивительное спокойствие, которого так не хватает городскому человеку.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"Эмоции просто невероятные"

Одной из туристок, недавно покоривших Аксоран, стала Гульшат Байтокешова. Вместе с коллегами она давно мечтала подняться на вершину.

"В этих местах я уже бывала раньше, но всегда хотелось подняться именно на Аксоран. И наконец получилось. Мы приехали с коллегами, заранее все спланировали, забронировали гостиницу и договорились с гидом. Это оказалось очень удобно", – делится туристка.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Во время поездки, по словам Гульшат, сама природа решила испытать группу на прочность. Во время восхождения их застал дождь, потом снова выглянуло солнце.

"Погода постоянно менялась, но именно это сделало поход еще интереснее. Несмотря ни на что, мы добрались до вершины. Эмоции просто невероятные. Когда стоишь на самой высокой точке Центрального Казахстана, то понимаешь, что все усилия были не зря", – не скрывает эмоции Гульшат.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Жемчужина, которую только начинают открывать

Кызыларай пока еще нельзя назвать массовым туристическим направлением. И именно в этом заключается его особая ценность. Здесь нет шумных курортов и бесконечных очередей к достопримечательностям. Вместо этого здесь нетронутая природа, простор, чистый воздух, древняя история, гостеприимные жители и возможность почувствовать Казахстан таким, каким его редко видят туристы.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Каждый год здесь становится больше путешественников, развивается инфраструктура, появляются новые гостиницы и туристические сервисы. Но Кызыларай по-прежнему сохраняет свою главную особенность – удивительное ощущение тишины и свободы.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

И, возможно, именно сейчас самое подходящее время открыть для себя эту жемчужину Центрального Казахстана – подняться на Аксоран, встретить рассвет над бескрайней Сарыаркой и оставить свое имя в книге покорителей ее самой высокой вершины.

С еще одной удивительной жемчужиной – озером Кызылколь в Туркестанской области – можно познакомиться здесь.

