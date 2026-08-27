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Последние дни лета: идея для семейной поездки до наступления осени

Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22 Фото: Павел Новокшонов
До 1 сентября еще можно успеть устроить небольшое семейное путешествие. В нескольких десятках километров от Балхаша среди степи и песков скрывается туранговая роща. Zakon.kz выяснил, чем интересно это место и почему его сравнивают с африканской саванной.

Если кажется, что необычные пейзажи встречаются только далеко от дома, стоит однажды свернуть с привычных туристических маршрутов и отправиться за пределы Балхаша. Всего в нескольких десятках километров от него, среди сухой степи, песков и почти безлесного пространства неожиданно появляется небольшой зеленый оазис – туранговая роща в районе Орта-Дересын, в нижнем течении реки Токырау.

Как декорации к фильму

Это место легко принять за декорации к фильму о далекой Африке. Небольшая зеленая роща появляется неожиданно, как мираж, а на закате ее причудливые деревья и золотистый песок вокруг создают пейзаж, напоминающий африканскую саванну. Местные жители и туристы приезжают сюда за необычными впечатлениями и фотографиями, а для знатоков природы это еще и встреча с редким деревом – турангой.

Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

На первый взгляд пейзаж кажется почти нереальным: вокруг песок, сухая степь, а впереди – группа причудливо изогнутых деревьев с необычными стволами и густой зеленью. Именно этот контраст и создает ощущение, будто перед глазами открывается маленький уголок Африки.

"Туранговая роща – очень интересное место. Посреди степи из ниоткуда появляется оазис в виде небольшого леса. Эта местность напоминает саванну, поэтому я называю ее "местная Африка", – говорит местный гид и житель Балхаша Павел Новокшонов.
Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

Дерево, которое пережило эпохи

Главная особенность рощи – конечно же, сама туранга. Это один из видов азиатских тополей, приспособленный к жизни в засушливых условиях Центральной Азии. В Казахстане туранга встречается в пустынных и полупустынных районах, в том числе в Прибалхашье, обычно отдельными деревьями или небольшими рощами.

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Причем разговор о ее редкости – не просто красивое туристическое описание. Туранга занесена в Красную книгу Казахстана. Есть и еще одна причина для того, чтобы относиться к этим деревьям особенно бережно. Туранговые рощи Прибалхашья в прошлом занимали значительно большие территории, однако их ареал сокращался под воздействием различных факторов, в том числе выпаса скота и пожаров.

Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

По словам Павла Новокшонова, необычность туранги заключается не только в ее редкости, но и в самой истории этого дерева.

"Туранга – это очень древнее дерево. Оно пережило много эпох: ледниковый период, засухи, потопы, морозы. И существует по сей день. Для меня это дерево – настоящий символ стойкости", – отмечает он.

У каждого листа – своя задача

Туранга способна удивить даже тех, кто никогда прежде не интересовался ботаникой. У одного дерева можно увидеть листья разной формы. Именно эта особенность связана с так называемой разнолистностью – гетерофиллией. Ветви из разных частей кроны могут выглядеть так, будто принадлежат совершенно разным деревьям. Павел рассказывает об этом туристам во время экскурсий.

"Внешне дерево очень интересное и уникальное. Кора у него сухая, фактурная, а листья при этом очень зеленые. На одном дереве можно увидеть три вида листьев. Каждый из них выполняет свою функцию. Если убрать один из этих видов, дерево не сможет нормально существовать", – рассказывает гид.
Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

Еще одна удивительная особенность туранги – ее способность выживать там, где большинству других деревьев пришлось бы очень трудно. У нее мощная корневая система, которая распространяется и в глубину, и в ширину. Корни могут уходить в почву на десятки метров. Именно это помогает дереву добывать влагу и существовать в условиях жары, песчаных и засоленных почв.

Лес, который создает собственный мир

Туранга – не просто дерево, которое каким-то чудом выживает посреди сухой земли. Роща становится отдельной экосистемой. Там, где появляется группа деревьев, меняются условия вокруг: возникает тень, сохраняется влага, формируется свой микроклимат, получают возможность существовать другие растения и животные. Поэтому туранговые рощи имеют не только эстетическую, но и важную природоохранную ценность.

Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

В этом и заключается один из парадоксов местности: вокруг пески, а рядом растет настоящий лес. Причем вода не обязательно находится непосредственно рядом с деревьями. Туранговая роща в Орта-Дересыне расположена в нижнем течении реки Токырау, но вокруг нее на значительном расстоянии может не быть привычных признаков водоема.

"Необычна эта местность еще и тем, что вокруг песок, как на пляже, а до воды несколько километров. Турангу называют королевой тугаев – пойменных лесов и зарослей, растущих вдоль русел рек. И эта рощица тоже находится в низовьях реки, которая течет под землей, хотя на ее поверхности воды на несколько километров вокруг нет", – добавляет Павел.

Есть в Прибалхашье и другая туранговая роща – более крупная и пышная. Она находится ближе к озеру и получает больше влаги. Поэтому впечатления от нее совершенно иные. По словам Павла, там растет уже целый лес, и такое ощущение, будто находишься в джунглях.

Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

Самая красивая экскурсия начинается вечером

Сегодня туранговая роща становится не только природной достопримечательностью, но и необычной фотолокацией. Особенно популярна она у тех, кто хочет получить снимки, совершенно не похожие на привычные пейзажи Балхаша. Изогнутые стволы, зеленая крона, песок под ногами и открытое пространство вокруг создают необычную картинку. А вечером, когда солнце начинает опускаться к горизонту, место меняется буквально на глазах.

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Именно поэтому многие туристы предпочитают приезжать сюда ближе к закату. В мягком вечернем свете туранга выглядит особенно выразительно, а фотографии действительно напоминают кадры из далекой африканской саванны.

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Получается своеобразная иллюзия путешествия: несколько десятков километров от Балхаша – и вместо привычной степи перед объективом оказывается совершенно другой мир.

Открывая Балхаш заново

Павел Новокшонов – житель Балхаша и гид, который водит туристов не только в туранговые рощи, но и в урочище Бектау-ата и другие интересные места Прибалхашья. Для него экскурсии – это возможность показать людям природу родного края с неожиданной стороны. С увеличением потока туристов на Балхаш появляется немало желающих увидеть местность с другого ракурса.

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По словам гида, интерес к таким местам растет. Люди хотят не только отдыхать у озера, но и узнавать территорию вокруг него, находить необычные маршруты, фотографировать природу и открывать для себя места, о существовании которых раньше даже не подозревали.

"Мне нравится эта местность – и визуально, и своей глубокой историей. Ведь это дерево считают символом стойкости. Хочется показать людям, какие у нас есть интересные и достойные места, которым нужно особое внимание. Ведь их нужно сохранить для будущего поколения", – считает Павел.

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Африка, которая совсем рядом

Туранговая роща – хороший пример того, что туристические открытия иногда находятся буквально рядом с домом. Для одних это несколько десятков километров от Балхаша. Для других – необычная фотолокация. Для третьих – редкий природный объект. А для тех, кто готов присмотреться внимательнее, – возможность увидеть историю целого региона, рассказанную одним деревом.

Балхаш, Африка, африканская саванна, туранга, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:22

Фото: Павел Новокшонов

Здесь нет львов и жирафов, зато есть пески, бескрайнее небо, озеро неподалеку и древние деревья, сумевшие приспособиться к суровой природе Прибалхашья. Вечером, когда солнце окрашивает степь в золотистые оттенки, кажется, что до настоящей саванны действительно рукой подать. Только ехать за этим впечатлением тысячи километров не нужно. Своя маленькая Африка начинается совсем рядом с Балхашом.

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Виктория Буханцева
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