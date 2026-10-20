Потерялась собака с чипом: можно ли ее отследить по GPS и как найти питомца в Алматы

Микрочип помогает вернуть потерявшуюся собаку или кошку владельцу – но как это работает во время поиска животных? Как действовать, если питомец убежал, куда сообщать о пропаже любимца и как проверить, не попал ли он в пункт временного содержания или в беду, выяснял Zakon.kz.

Можно ли найти потерявшегося питомца по микрочипу

Потеря домашнего питомца – стрессовая ситуация для всей семьи. В первые часы владельцы пытаются самостоятельно оббежать все окрестности, размещая объявления в социальных сетях и на зданиях, параллельно обращаясь за помощью к волонтерам.

Но если собака или кошка чипирована, возникает закономерный вопрос: можно ли определить ее местонахождение по микрочипу?

Как пояснили в ветеринарной службе Алматы, микрочип не оснащен GPS-датчиком и не фиксирует местоположение животного. Поэтому определить по нему, в каком районе, дворе или даже городе находится потерявшийся питомец, невозможно.

Микрочип выполняет другую функцию – позволяет идентифицировать животное и установить его владельца, если соответствующие сведения внесены в базу учета.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сам чип содержит уникальный идентификационный номер. При считывании специальным сканером этот номер можно сопоставить с регистрационной записью в информационной системе, где находятся сведения о животном и его хозяине.

Таким образом, микрочип не заменяет GPS-трекер. Он помогает ответить на вопрос, кому принадлежит найденная собака или кошка, но только после того, как животное обнаружили и проверили на наличие чипа.

При этом рассчитывать исключительно на электронную идентификацию не стоит: если питомца найдут люди, которые не знают о чипировании, они могут не обратиться в ветеринарную клинику или службу, где смогут считать его номер.

Что делать, если потерялась собака или кошка: пошаговая инструкция

Разумеется, в поиске животного важна скорость. Чем раньше владелец сообщит о пропаже и начнет распространять информацию, тем больше возможностей получить сведения о возможном местонахождении питомца.

Шаг 1: Проверьте место, где животное видели в последний раз.

Обойдите ближайшие дворы, подъезды, парковки, подвалы и другие места, где питомец мог спрятаться. Возьмите с собой поводок или переноску, любимую игрушку и лакомство. Попросите помощи у соседей, дворников, охранников и работников ближайших магазинов.

Если животное испугалось шума, транспорта или незнакомых людей, оно может убежать дальше привычного маршрута или спрятаться в укромном месте.

Шаг 2: Подготовьте информацию о питомце.

Для поиска понадобятся свежие фотографии животного, его кличка, описание внешности, возраст, особенности поведения и сведения об ошейнике или адреснике.

Укажите дату, время и точное место, где питомца видели в последний раз. Если у собаки или кошки есть микрочип, найдите его идентификационный номер в ветеринарных документах или регистрационной записи.

Шаг 3: Сообщите о пропаже в городскую ветеринарную службу.

В Алматы владельцам потерявшихся собак рекомендуют обратиться в КГП на ПХВ "Алматинская ветеринарная служба" и зарегистрировать обращение через единую службу 109.

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Важно сообщить не только о наличии чипа, но и о самой пропаже. Регистрация животного в базе учета и сообщение о том, что оно потерялось, – разные действия. Само наличие микрочипа не означает, что все городские службы автоматически получат информацию о пропаже.

При обращении передайте дату и место исчезновения питомца, его описание, фотографию, номер микрочипа и свои контактные данные.

Шаг 4: Проверьте информацию об отловленных и найденных животных.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы отловленных на улицах животных доставляют в пункт временного содержания по адресу: улица Спасская, 150/1, Турксибский район.

По информации местных исполнительных органов, при поступлении животных проверяют на наличие микрочипа. После необходимых процедур сведения о них размещают на официальном сайте Алматинской ветеринарной службы и на странице предприятия в Instagram.

Проверяйте эти ресурсы регулярно: фотография, описание или сведения о чипе могут помочь узнать своего питомца.

Кроме того, в единой информационной системе TAÑBA предусмотрен раздел "Найденные животные". Владелец может просмотреть его самостоятельно.

Однако этот раздел не гарантирует, что в нем будут сведения обо всех найденных в городе животных. Единого подтвержденного списка, объединяющего информацию о питомцах у волонтеров, в частных приютах, ветеринарных клиниках и других организациях, нет.

Шаг 5. Разместите объявления и обратитесь к волонтерам.

Опубликуйте информацию о пропаже в районных и городских сообществах, группах помощи животным и социальных сетях. Попросите знакомых распространить публикацию.

В объявлении укажите место и дату пропажи, описание, фотографии и контактный телефон. Если животное чипировано, об этом также стоит сообщить, но полный идентификационный номер необязательно публиковать в открытом доступе.

Свяжитесь с ближайшими ветеринарными клиниками, приютами и волонтерскими организациями. Уточните, не обращался ли кто-нибудь с похожим животным. Попросите сообщить вам, если питомца обнаружат или привезут на осмотр.

Шаг 6. Если питомца нашли, подтвердите, что он принадлежит вам.

Если животное находится в пункте временного содержания, обратитесь в Алматинскую ветеринарную службу. Если питомца обнаружили частные лица, приют или ветеринарная клиника, свяжитесь непосредственно с теми, у кого он находится.

Для подтверждения принадлежности могут понадобиться удостоверение личности, регистрационные сведения о животном, ветеринарный паспорт с номером микрочипа, договор приобретения или передачи питомца, фотографии и другие доказательства.

Номер чипа следует сопоставить с документами и регистрационной записью. После возвращения животного сообщите всем, кому вы ранее направляли информацию о пропаже, что поиски завершены.

Куда обращаться, если питомец потерялся в Алматы

В акимате Алматы сообщили, что основным городским оператором по вопросам отлова и временного содержания безнадзорных и бродячих животных является КГП на ПХВ "Алматинская ветеринарная служба".

При этом предприятие не занимается непосредственным поиском пропавших домашних питомцев. Его роль заключается в организации отлова и временного содержания животных. Однако среди поступивших собак могут оказаться потерявшиеся домашние животные, поэтому информация от владельцев помогает сопоставить данные.

Ниже – контакты, которые предоставили местные исполнительные органы.

Единая служба 109 – регистрация обращений жителей Алматы.

Диспетчерская служба отлова: +7 708 595 64 04.

Приемная ветеринарной службы: +7 (727) 338-27-59.

Электронная почта: info@almatyvet.gov.kz.

Официальный сайт: almatyvet.gov.kz.

Страница службы отлова в Instagram: @aulau_kyzmeti.

Пункт временного содержания отловленных животных: Алматы, улица Спасская, 150/1.

Если животное обнаружат среди отловленных собак и при сканировании установят наличие микрочипа, сотрудник предприятия свяжется с владельцем по контактным данным, указанным в регистрационной записи.

Именно поэтому актуальность данных владельца в системе имеет большое значение. Если номер телефона изменился, а сведения не обновили, связаться с хозяином может оказаться сложнее.

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Что происходит с найденной собакой в Алматы

Согласно информации акимата, все животные, поступившие в пункт временного содержания, проходят проверку на наличие микрочипа, а также обследование на инфекционные и инвазионные заболевания. После проведения необходимых процедур сведения о поступивших животных размещают на официальном сайте предприятия и его странице в Instagram.

Если обнаруживается чипированная собака, сотрудники связываются с владельцем по указанным контактным данным, чтобы уведомить его о местонахождении питомца.

При этом владельцам не стоит ограничиваться ожиданием звонка. Самостоятельная проверка опубликованных сведений, повторное обращение в службу и распространение объявлений позволяют охватить больше возможных каналов поиска.

Фото: unsplash

Отдельный вопрос – обмен информацией между городскими службами, приютами и частными ветеринарными клиниками. Правила учета домашних животных предусматривают ведение единой базы данных, доступ к которой предоставляется владельцам, государственным ветеринарным организациям и специалистам, осуществляющим ветеринарную деятельность.

Однако существование базы не означает, что каждое сообщение о пропаже автоматически рассылается всем приютам, клиникам, волонтерам и организациям по отлову. Поэтому владельцу желательно самостоятельно сообщить о пропаже в несколько организаций.

Как вернуть найденное животное законному владельцу

Иногда потерявшегося питомца находят не городские службы, а прохожие или жители соседних домов. Человек может временно забрать собаку или кошку к себе, отвезти в клинику либо обратиться за помощью к волонтерам.

В такой ситуации важно установить владельца и обеспечить возвращение животного. Наличие микрочипа может помочь: ветеринарный специалист или уполномоченная служба считывает идентификационный номер и проверяет соответствующие сведения.

"Согласно пункту 1 статьи 246 Гражданского кодекса Республики Казахстан, найденное животное подлежит возврату собственнику. Если владелец неизвестен, необходимо действовать в соответствии с установленными законом правилами для найденных животных", – добавили в администрации города.

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Если между сторонами возникает спор о принадлежности питомца или найденное животное отказываются возвращать, владелец вправе обратиться в полицию для проверки обстоятельств. Спор о праве собственности может быть разрешен в судебном порядке.

Чтобы избежать подобных ситуаций, владельцам стоит хранить ветеринарные документы, фотографии питомца и сведения о его регистрации.

Чип или GPS-трекер: что лучше защитит от потери питомца

Микрочип и GPS-трекер решают разные задачи, поэтому рассматривать их как взаимозаменяемые устройства не стоит.

Микрочип предназначен для идентификации животного. Он не передает координаты и не позволяет дистанционно определить, где находится собака или кошка.

GPS-трекер, напротив, способен передавать данные о местоположении, если устройство поддерживает такую функцию, заряжено и имеет необходимые условия для передачи сигнала. Обычно его крепят к ошейнику. Перед покупкой важно проверить, как именно устройство передает координаты, нужна ли ему SIM-карта или подписка и как долго работает аккумулятор.

Специалисты подчеркнули: для дополнительной безопасности полезно сочетать несколько мер – чипирование и регистрацию животного, адресник с контактным телефоном, надежную амуницию и GPS-трекер, если питомец часто гуляет без поводка в разрешенных местах или склонен убегать.

Но даже самые современные устройства не дают абсолютной гарантии. Поэтому при пропаже животного не стоит тратить время только на попытки отследить его электронным способом.

Главное правило – действовать сразу и параллельно: обследовать место пропажи, зарегистрировать обращение в городской ветеринарной службе, проверить информацию об отловленных животных, оповестить клиники и приюты, распространить объявления и убедиться, что данные микрочипа актуальны. Именно сочетание этих действий повышает шансы на благополучное возвращение питомца домой.