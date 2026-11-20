Должны быть даже те, кого не то что дети – родители последний раз видели, когда учились выговаривать букву "Р" и не ковырять в носу. Кредит – почти традиция наравне с қыз ұзату и беташаром. Однако не все готовы идти проторенной дорогой. Zakon.kz расскажет, как молодежь переписала правила.

"Никогда не пойму наши казахские свадьбы и тои на 300 человек в кредит. Вы берете долги на пять лет, чтобы накормить кучу родственников, которых видели один раз в жизни, и показать, что "у нас все не хуже, чем у людей". Зато потом молодые живут с родителями или на съемной хате и ругаются из-за денег. Зачем эти понты перед чужими людьми, если за них приходится расплачиваться годами?" – негодует соотечественник в соцсети.

Не делал никакого тоя на 300 нахлебников и родственничков, которые в большинстве своем сплетники, обсуждают друг друга за спиной, завидуют, обхаивают и злорадствуют чужим неудачам. Смысл для таких делать что-либо? Чтобы что? Все равно обсудят и раскритикуют по итогу, люди сейчас пресыщенные, никого ничем не удивишь. Зато на эти деньги купили квартиру без ипотек и слетали на море с женой", – отвечают ему. К слову, орфография и пунктуация автора сохранены частично, особо крепкие выражения оставлены за бортом.

И это не единичное решение, а уже закономерность, бросающаяся в глаза как минимум при скроллинге ленты.

Впрочем, отказываются порой не от "тойской повинности" в частности, но и от института брака в целом. Однако это отдельная сложная тема, ее мы неоднократно разбирали ранее.

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Молодость и индустрия

Вернемся к застольям и конкурсам на лучшую лунную походку с главным призом в виде электрочайника.

По наблюдениям предпринимателя и руководителя Ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнары Катибаевой, восприятие привычного действительно изменилось. Правда, с нюансами – вешать чайник на гвоздь пока рано.

"В том же Алматы прослеживается тенденция на более осознанный подход к организации свадеб. Пары все чаще рассматривают возможность проведения камерных торжеств, приглашая самых близких людей. Но я бы не сказала, что большие свадьбы уходят в прошлое. В Казахстане свадьба – это ведь не только праздник двух людей, но и важное семейное событие, объединяющее родственников, друзей и большие семейные круги. Поэтому масштабные торжества на несколько сотен гостей по-прежнему востребованы. Вместе с тем молодые хотят не просто собрать большое количество людей, а создать атмосферу, в которой каждому гостю будет комфортно, интересно и вкусно. Все больше внимания уделяется качеству кухни, сервису, программе и впечатлениям", – рассказала Гульнара Нурганатовна.

А как же традиции? Если кратко, не канули в лету, но подверглись трансформации, некоему осовремениванию. Оттого сейчас встречается причудливый симбиоз сырға салу и шашу с европейской церемонией и гастрономией.

"Мы видим сочетание двух подходов. Молодые люди все чаще хотят самостоятельно принимать решения: выбирать площадку, концепцию, меню, ведущего, музыку и оформление. Однако мнение родителей и старшего поколения по-прежнему имеет большое значение. Особенно когда речь идет о казахских семьях, где свадьба воспринимается как объединение двух семей, а не только как личный праздник жениха и невесты. Нередко родители берут на себя значительную часть расходов, поэтому естественно, что они также участвуют в принятии решений. Но постепенно формируется новый баланс: старшее поколение отвечает за сохранение семейных ценностей и традиций, а молодые привносят современные идеи и собственное видение праздника", – отмечает ресторатор.

Вместе с тем индустрия становится более требовательной к эстетике и деталям. Так, если раньше главным показателем красивой свадьбы часто считались масштабный декор, цветочные композиции и богатое оформление зала, то сегодня в фаворе минимализм, элегантность, естественные оттенки, живые цветы, архитектурный свет и индивидуальные дизайнерские решения.

Меняются и локации – от помпезных залов к террасам и открытым площадкам на природе.

"Я бы не стала однозначно утверждать, что свадебные бюджеты снизились. Скорее, изменилось распределение расходов и отношение к стоимости мероприятия. Одни пары действительно стараются оптимизировать бюджет: сокращают количество гостей, выбирают более компактные площадки, отказываются от избыточного декора и сложных шоу-программ. Другие, напротив, готовы вкладывать значительные средства в качественную кухню, профессиональный сервис, хорошую площадку и индивидуальную концепцию. При этом необходимо учитывать рост себестоимости продуктов, аренды, заработной платы персонала, логистики и других операционных расходов ресторанного бизнеса. Поэтому даже при неизменном количестве гостей организация мероприятия может обходиться дороже. Я бы сказала, что сегодня молодые хотят получать больше качества и впечатлений за потраченные деньги. Это уже не просто соревнование бюджетов, а стремление к разумному и продуманному празднику", – подытожила собеседница.

И добавила: все вышесказанное – оно преимущественно про крупные города. В регионах той пока дает бой, что специалисты связывают с сохранившим позиции влиянием родственных связей и общественных ожиданий.

Хотя и противопоставление в данном случае было бы грубым допущением. Культура разнообразна, а свежие тенденции постепенно "кочуют" за пределы мегаполисов.

Теория поколений

При чем здесь она, казалось бы. Да при том, что поколение Z, потягивая латте на миндальном, умудрилось навести суеты во всех сферах – от расслабленного миллениалами рынка труда до вспоенного всеми вместе взятыми предшественниками алкогольного бизнеса.

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И влюбляться они не торопятся. И за первенцем не спешат. И уходить по-английски не боятся. Щедрая порция абстрактных ценностей, поданных под соусом рая в шалаше, стабильности, перспектив "на вырост", заек и лужаек, не удержит их в отношениях, будь те семейными или деловыми. Они просто отодвинут тарелку, не утруждая себя и пробой, если, на их взгляд, блюдо сомнительно пахнет. Потому что реальную ценность находят в себе, как говорят эксперты.

"Сейчас трансформируется не только восприятие труда и отдыха, а жизненные приоритеты вообще. Деньги становятся показателем статуса в своем кругу и ресурсом для достижения целей, а не способом пустить пыль в глаза. Это, конечно, не значит, что зумерам чужды традиции, нет, просто они чаще задаются вопросом: "А насколько они соответствуют моим реальным ценностям?". Нельзя и полностью отрицать влияние общественного мнения. Но опять же встает вопрос, стоит ли чужое довольство на один вечер кредита, должно ли оно становиться определяющим фактором при принятии решения. Плюс изменилась референтная группа – теперь вместо "родни" ориентируются на советы по-настоящему близких людей", – уверена психолог Меруерт Байтуменова.

Можно закатить громкое торжество, а можно тихо расписаться в ЗАГСе. Потратить миллион-другой тенге на платье или крышу над головой. Выбрать навязанную надежность или заветную мечту. Горизонты расширились, явив взору великое множество дорог. Так зачем бездумно идти по проторенной?