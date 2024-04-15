Стефанос Циципас стал первым теннисистом 1998 года рождения или младше, заработавшим $30 млн призовых

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас стал чемпионом турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Благодаря этой победе греческий теннисист преодолел отметку в $ 30 млн призовых за карьеру, сообщает Zakon.kz.

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Карьерные призовые Стефаноса Циципаса теперь составляют $30,360,563. По этому показателю он вышел на 12-е место в истории мужского тура, опередив Томаша Бердыха и Доминика Тима.

Кроме того, 25-летний Циципас стал первым теннисистом 1998 года рождения или младше, достигшим отметки в $30 млн призовых.

В финале "Мастерса" в Монте-Карло Стефанос Циципас обыграл норвежского игрока Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4 и стал трехкратным победителем "Мастерса" в Монте-Карло. Ранее греческий теннисист выигрывал турнир в 2021 и 2022 годах.

"Третий раз – еще более особенный, чем первый или второй. Для меня это невероятная победа, которая в стала настоящим испытанием для нервов. Я действительно хотел увидеть эту "тройку". И я невероятно счастлив сегодня", – сказал Циципас в интервью на корте.

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог преодолеть квалификацию турнира в Барселоне.