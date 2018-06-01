Сколько крыш сорвал в СКО ураганный ветер

Жертв и пострадавших нет.

Департаментом по ЧС СКО в Петропавловске проведён брифинг, на котором сообщили о ликвидации последствий сильного ветра 31 мая, передает Zakon.kz.

Начальник единой дежурной диспетчерской службы ДЧС СКО подполковник гражданской защиты Рустем Жумагалиев рассказал, что 31 мая в СКО в период с 12.50 до 15.15 часов в результате сильного ветра (порывы до 31 м/с) зарегистрировано 2 случая частичного срыва кровли на зданиях различной этажности и 5 случаев падения деревьев на автомобили.

"4 автомобиля пострадали в Петропавловске, и один случай зафиксирован в селе Пресновка Жамбылского района. Также в этом населённом пункте сорвало кровлю со здания КГУ «Пресновская школа-интернат», площадью 120 кв.м. Аналогичный случай зафиксирован в селе Келлеровка Тайыншинского района, где на 2-х этажном нефункционирующем здании сорвало кровлю на площади 800 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Во всех случаях принимались оперативные меры по ликвидации ЧС, обеспечению безаварийного функционирования системы жизнеобеспечения населения", - подчеркнул Рустем Кайсарович.

Он отметил, что заранее были приняты меры по предупреждению населения, включая информирование через СМИ и передачу SMS – сообщений (с охватом 580633 абонентов).

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