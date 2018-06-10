Появилось видео того, как мальчику в Актау защемило руку на эскалаторе
Видео опубликовано в социальных сетях.
Фото : Instagram10 июня 2018, 15:34
Видео инцидента в торгово-развлекательном комплексе «Актау» появилось в Instagram, сообщает zakon.kz.
На видео мальчик бегает по эскалатору. Спускается, поднимается, затем ребенок споткнулся и его руку защемил эскалатор.
Напомним, инцидент произошел 6 июня.
В комментариях к видео пользователи обсуждают, кто больше виноват в произошедшем, - администрация ТРК или родители?
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