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Появилось видео того, как мальчику в Актау защемило руку на эскалаторе

Видео опубликовано в социальных сетях.

Фото : Instagram10 июня 2018, 15:34

Видео инцидента в торгово-развлекательном комплексе «Актау» появилось в Instagram, сообщает zakon.kz.

На видео мальчик бегает по эскалатору. Спускается, поднимается, затем ребенок споткнулся и его руку защемил эскалатор.

Напомним, инцидент произошел 6 июня.

В комментариях к видео пользователи обсуждают, кто больше виноват в произошедшем, - администрация ТРК или родители?


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