Задержание сбежавшего преступника попало на видео в Степногорске
17 июня из учреждения ЕЦ-165/18 в городе Степногорске совершил побег осужденный за совершение тяжкого преступления Касенов Е.Ж.
Фото : соцсети18 июня 2018, 08:46
Задержание опасного преступника в Степногорске попало на видео, сообщает Zakon.kz.
Кадры были опубликованы в группе "Воспитан в Степногорске" во Вконтакте.
17 июня из учреждения ЕЦ-165/18 в городе Степногорске совершил побег осужденный за совершение тяжкого преступления Касенов Е.Ж.
"Органами внутренних дел в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий местонахождение осужденного было установлено и он задержан. В настоящее время по факту побега проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923847-443e766ffa1369ba7a7a141c86f5fed3
Сейчас читают
Читайте также