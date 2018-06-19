Стали известны подробности убийства рэпера XXXTentacion

Одна из основных целей преступления — ограбление, уверены правоохранители.

Американские правоохранители разыскивают двух темнокожих мужчин, один из которых смертельно ранил 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, который более известен под псевдонимом XXXTentacion. Тем, кто сообщит ценные сведения, связанные с преступлением, обещают награду 3000 долларов, сообщает Life.ru.

Рэпера ранили в 60 километрах от Майами, в Дирфилд-Бич, когда исполнитель выходил из салона, где собирался купить мотоцикл.

Злоумышленники забрали у него сумку Louis Vuitton, сели во внедорожник и скрылись. Одна из основных целей преступления — ограбление, уверены правоохранители.

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