Я очень обрадовался - аким Шымкента о назначении

Горожане ожидают от повышения статуса города повышения уровня жизни, и мы будем стараться, чтобы горожане почувствовали это - Абдрахимов.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов высказался о своем назначении, сообщает Zakon.kz.

"То что Президентом было ранее озвучено - Шымкент будет отделяться. Это было ранее им еще сказано, несколько лет назад, что Шымкент станет мегаполисом. Про свое назначение... Конечно для меня это неожиданно. Это Глава государства принимает решение. Я очень обрадовался этому решению, приложим все усилия", - сказал в кулуарах аким Шымкента.

По его словам, их ждет работа по формированию структуры государственного управления в городе.

"Все отделы должны стать управлениями, сформировать работу акимата. Мы должны вместе с Туркестанской областью решить все вопросы разделения бюджета трансферта имущества. На начальной стадии мы должны это сделать. Конечно же, горожане ожидают от повышения статуса города повышения уровня жизни, и мы будем стараться, чтобы горожане почувствовали это. Доход населения, рабочие места, благоустройство, образование, культура", - сказал Абдрахимов.

Ранее премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поздравил акимов Шымкента и Туркестанской области с назначением и пожелал им удачи в работе. Также в ходе заседания правительства, глава кабмина напомнил о создании Туркестанской области, центром является город Туркестан. Шымкенту присвоен статус города республиканского значения.

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