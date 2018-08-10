Тенге вновь ослаб до 357 за доллар

В обменных пунктах тенге также торгуются за 358 тенге за условную единицу.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz. В торгах приняли участие

23 банка.

По результатам торгов на рынке средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 357,02 тенге за доллар. Объем торгов составил

176 900 тысяч долларов.

По последнему обновлению kurs.zakon.kz доллар торгуется в среднем по 358,3 тенге.

Подорожание американской валюты, как и прежде, связано с продолжающимся ослаблением российского рубля, вызванным с паническими слухами о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США. В Казахстане доллар начал стремительно укрепляться с начала мая 2018 года. Подробнее о прогнозах аналитиков, вы можете прочитать здесь.

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