Стали известны подробности о пострадавших при аварии поезда в Монголии

Не менее девяти человек, включая троих детей, пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Монголии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в юго-восточной части Монголии в воскресенье около 7.30 по местному времени. Поезд направлялся из монгольской столицы Улан-Батора в Замын-Ууд в регионе Восточно-Гобийский аймак на юго-востоке Монголии.

По данным агентства, пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Причина инцидента на данный момент неизвестна, ведется расследование. Железнодорожное сообщение на месте аварии приостановлено на неопределенный срок.

Ранее в посольстве РФ в Улан-Баторе сообщили, что по предварительным данным граждане РФ не пострадали в результате инцидента.

#UPDATE: At least 4 coaches of a train with 328 passengers aboard derailed in southeastern Mongolia Sunday morning, injuring 9 passengers including 3 children, authorities said https://t.co/klaHmAObeu pic.twitter.com/5N367V3lfF