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Стали известны подробности о пострадавших при аварии поезда в Монголии

Пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Фото : © Fotolia / sudok112 августа 2018, 14:46

Не менее девяти человек, включая троих детей, пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Монголии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в юго-восточной части Монголии в воскресенье около 7.30 по местному времени. Поезд направлялся из монгольской столицы Улан-Батора в Замын-Ууд в регионе Восточно-Гобийский аймак на юго-востоке Монголии.

По данным агентства, пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Причина инцидента на данный момент неизвестна, ведется расследование. Железнодорожное сообщение на месте аварии приостановлено на неопределенный срок.

Ранее в посольстве РФ в Улан-Баторе сообщили, что по предварительным данным граждане РФ не пострадали в результате инцидента.


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