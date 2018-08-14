Почему затянулось расследование крушения самолета санавиации, рассказали в МИР РК
3 октября 2017 года в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск упал и загорелся самолета АН-28.
Фото : facebook14 августа 2018, 17:15
В Министерстве по инвестициям и развитию РК объяснили, почему затянулось расследование крушения самолета санавиации, произошедшего в 2017 году, сообщает МИА "Казинформ".
"В настоящее время продолжаются сложные технические экспертизы самолета санавиации Ан-28, которые мы проводим совместно с межгосударственным авиационным комитетом", - сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.
По его словам, "черный ящик", который находился на борту, был неисправен.
"Самописец там изначально не предусмотрен. И необходимо математическое моделирование этой ситуации. Для этого у нас есть данные с радара, когда самолет шел на снижение, когда начал приземляться", - объяснил Р. Скляр.
Он добавил, что экипаж не выходил на связь.
"Не сообщил об аварийной ситуации и приземлился вблизи аэропорта на поле. Жесткая посадка", - заключил вице-министр.
3 октября 2017 года в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск упал и загорелся самолета АН-28. Тогда врачи вылетели в Шымкент из Алматы для оказания медицинской помощи роженице из Туркестана.
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