Подозреваемый в убийстве сына алматинского врача арестован

В суде молодой человек сказал, что они дрались и у него не было мысли убивать.

Фото : из открытых источников

В специализированном межрайонном следственном суде Алматы рассмотрено ходатайство следователя об аресте подозреваемого в убийстве сына известного врача, передает zakon.kz. Постановлением следственного судьи Джарилгасовой 15-летний подозреваемый А. взят под стражу на срок 2 месяца, до 15 октября. В суде молодой человек сказал, что они дрались и у него не было мысли убивать. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке