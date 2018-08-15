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Подозреваемый в убийстве сына алматинского врача арестован

В суде молодой человек сказал, что они дрались и у него не было мысли убивать.

Фото : из открытых источников15 августа 2018, 19:23

В специализированном межрайонном следственном суде Алматы рассмотрено ходатайство следователя об аресте подозреваемого в убийстве сына известного врача, передает zakon.kz.

Постановлением следственного судьи Джарилгасовой 15-летний подозреваемый А. взят под стражу на срок 2 месяца, до 15 октября.

В суде молодой человек сказал, что они дрались и у него не было мысли убивать.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого.


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