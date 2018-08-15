Подозреваемый в убийстве сына алматинского врача арестован
В суде молодой человек сказал, что они дрались и у него не было мысли убивать.
Фото : из открытых источников15 августа 2018, 19:23
В специализированном межрайонном следственном суде Алматы рассмотрено ходатайство следователя об аресте подозреваемого в убийстве сына известного врача, передает zakon.kz.
Постановлением следственного судьи Джарилгасовой 15-летний подозреваемый А. взят под стражу на срок 2 месяца, до 15 октября.
В суде молодой человек сказал, что они дрались и у него не было мысли убивать.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого.
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