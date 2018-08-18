Опубликованы подробности нападения на туристов в Алматинской области

Группа местных жителей напали на участников экспедиции в поселке Капал в Алматинской области, когда они направлялись в местный магазин для покупки воды.

Компания "Казах Туризм" опубликовала новые подробности нападения на туристов в Алматинской области, передает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети Facebook компания опубликовала сообщение:

«Призываем проявлять нулевую терпимость к проявлениям агрессии и обеспечить безопасность туристов во всех регионах Казахстана

С участниками нашей экспедиции #ulydalatravel по маршруту Джунгарский Алатау произошел крайне неприятный случай.

Группа местных жителей напали на участников экспедиции в поселке Капал в Алматинской области, когда они направлялись в местный магазин для покупки воды.

Экспедиции организованы в рамках празднования 20-летия столицы с целью разработки новых турмаршрутов, предложения инфраструктурных решений и привлечения внимания к туристскому потенциалу регионов. В составе экспедиции были как казахстанские, так и зарубежные участники.

Обладая такими красивыми местами, этот регион не смог обеспечить чувство защищенности и туристы столкнулись с беззаконием.

Считаем данный факт нападения на туристов крайне возмутительным. Это очень негативно влияет на имидж регионов в целом и сводит на нет все наши усилия в привлечении туристов.

Между тем хотим напомнить, что туризм – это та отрасль, которая дает в среднем 10% мирового ВВП и обеспечивает работой каждого 10 жителя в мире, и в особенности это касается развивающихся отдаленных регионов, где местные жители могут продавать свои услуги приезжим туристам и обеспечивать себе достойный заработок. В то время как мы стараемся привлекать туристов в регионы, такие случаи перечеркивают все усилия на корню.

Поэтому призываем все органы власти и местное население проявлять нулевую терпимость к такого рода ситуациям. Местные органы власти во всех регионах Казахстана должны обеспечивать порядок и безопасность туристов, а местному населению необходимо помнить о казахском гостеприимстве: о том, что на казахской земле к гостям всегда относились с почтением и уважением и по возможности помогали путешествующим».

Напомним, ранее сообщалось о нападении на туристов. По информации очевидцев, все подозреваемые доставлены в РОВД.

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