Каким будет курс тенге на Курбан айт

Эксперты прогнозируют, что национальная валюта может ослабнуть из-за курса российского рубля.

Курс тенге к доллару на 21 и 22 августа установлен по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), пишет Sputnik Казахстан.

Курс нацвалюты к американской слегка ослаб по итогам торгов в понедельник и составил 360,71 тенге за доллар.

Отметим, что в праздничные дни торги не проводятся и официальный курс не изменяется.

Что говорят эксперты о перспективах курса тенге?

Тенге может ослабнуть на фоне слабеющего российского рубля. Также негативное влияние на курс казахстанской валюты оказывают и снижающиеся цены на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

Отметим, что в понедельник нефть "упала" к отметке 71,5 долларов за баррель марки Brent из-за беспокойства инвесторов по поводу экономической ситуации в Китае и в Турции.

Ранее были опубликованы данные по объему розничных продаж в Китае в июле. Показатель замедлил темпы роста до 8,8%, хотя аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле на 6%, тогда, как эксперты ожидали ускорения до 6,3%.

В Турции продолжает развиваться валютный кризис – турецкая лира движется у своих исторических минимумов после решения США повысить импортные пошлины на турецкие алюминий и сталь.

Национальный банк Казахстана меняет способ формирования курса тенге

С 10 сентября официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе торгов на бирже со сроками расчетов Т+1 (на завтра). Это поможет Нацбанку манипулировать курсом нацвалюты и избежать резких скачков.

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