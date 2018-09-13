Смерть "Миссис мира": виновник ДТП хочет присматривать за детьми погибшей

Подсудимый считает, что ущерб в 57 тысяч долларов должна возместить компания, которой принадлежала машина.

Подсудимый по делу о гибели "Миссис мира" Сании Шакировой заявил, что готов присматривать за детьми погибшей, пишет Sputnik Кыргызстан.

Чынгыз Кондурбаев признал свою вину, но не намерен выплачивать компенсацию в размере 57 тысяч долларов.

Подсудимый считает, что ущерб должна возместить компания, которой принадлежала машина. При этом он готов присматривать за тремя детьми, которые остались без матери.

Второго июня Чынгыз Кондурбаев сел пьяным за руль такси, в котором находилась Сания Шакирова. Мужчина врезался в ограждение кладбища, от полученных травм победительница конкурса Miss Universe Beauty-2018 в номинации Missis World скончалась. Виновника ДТП водворили в СИЗО, после того как его прооперировали в Бишкеке. Мужчине грозит 13 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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