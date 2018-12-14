В Алматы откроют международный центр сакской культуры

Он станет одним из ключевых объектов привлечения туристов.

Международный центр сакской культуры хотят построить в Алматы. Планы по возведению новых достопримечательностей презентовали общественным деятелям и акиму мегаполиса Бауыржану Байбеку, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

По словам Бауыржана Байбека, таким образом в Алматы продолжается реализация задач, поставленных президентом в статье "Семь граней великой степи".

"Алматы - колыбель Независимости. О нашем мегаполисе за годы независимости узнали далеко за пределами республики. Мы продолжим реализацию задач, обозначенных в статье президента "7 граней великой степи". Молодежи необходимо создавать условия для развития, чтобы подрастающее поколение перенимало опыт великих писателей, ученых. Подобные встречи мы уже проводим в обновленной библиотеке имени Жамбыла", - сказал Бауыржан Байбек.

Музей под открытым небом расположится на территории боралдайских сакских курганов. Еще один важнейший объект - национальный этнокультурный музей. Его возведут в рамках реконструкции мавзолея Райымбек батыра. Ежегодно мазар посещают около 300 тысяч человек. После ремонта число паломников увеличится до 500 тысяч, прогнозируют специалисты.

Также построят мечеть, площадью 600 квадратных метров. А современный этноленд появится на территории "Казахфильма". Общественные деятели отмечают, что все представленные проекты направлены на популяризацию национальных традиций, указанных в статье Нурсултана Назарбаева.

"Я рад, что городской акимат предоставил нам такие проекты, которые, в принципе, касаются именно культурного туризма, потому что у нас, если мы говорим о "Семи гранях великой степи", о статье президента, то там именно сказано, что мы родина именно всаднической культуры, мы родина звериного стиля, мы родина тюльпанов и яблок. И мы можем эти вещи, эти архетипы, эти бренды оформить", - отметил член общественного совета Алматы Бекнур Кисиков.

"Президент говорит: "посмотрите глубокие корни у нас". 550 лет истории казахского ханства, а сам язык, если язык существовал, все эти племена саки, масагеты, скажем так гунны, эфталиты и так далее, те кто приходил на нашу землю, они может обогащали, они составляли основную часть нашего казахского народа. Поэтому сегодня статья позволяет переосмыслить нашу богатую историю, сложить все полученные данные", - сказал председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!