Глава МВД РК встретился с послом Армении после ЧП в Караганде

Гражданин Армении подозревается в совершении громкого убийства казахстанца в Караганде.

В среду, 9 января, министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов провел встречу с послом Армении Гагиком Галачяном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах казахстанско-армянского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и общественной безопасности.

"Стороны выразили готовность продолжить укреплять двустороннее взаимодействие по интересующим направлениям. Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога", — отмечается в релизе.

Необходимость встречи назрела после резонансного убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в Караганде.1 января возле одного из ресторанов Караганды был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин 24-27 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала нескольких подозреваемых. Один был объявлен в розыск.

Прокуратура области призвала граждан и представителей СМИ ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования.

6 января в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего. На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия.

В убийстве подозреваются несколько человек – граждане Армении и Казахстана. Один из них, гражданин Армении Нарек Гурурян, сбежал, пересек границу с Россией, и был задержан 9 января полицией Казахстана и России. Гурурян записал видеообращение, в котором утверждает, что невиновен в убийстве, и обещал сдаться казахстанским властям, если ему гарантируют безопасность.

Восемь активных участников драки водворены в изолятор временного содержания. Органы внутренних дел Казахстана и Армении расследуют дело.

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