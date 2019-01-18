Подозреваемых в групповом изнасиловании в Шымкенте разыскивает полиция

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по их задержанию.

Полиция Шымкента разыскивает подозреваемых в групповом изнасиловании девушки, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции города сообщили, что по факту проводится досудебное расследование по статье 120 части 2 УК РК.

"Сотрудниками полиции личность подозреваемых установлены, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по их задержанию", - проинформировали в ДП.

Расследование дела продолжается. Иная информация не подлежит разглашению согласно статьи 201 УПК РК.

О происшествии рассказала адвокат потерпевшей Айман Умарова.

"У меня есть дело - изнасилование девушки группой лиц. Ребята, совершившие изнасилование, находятся сейчас в бегах. Полиция УВД Абайского района города Шымкента, мне кажется, их не разыскивает. Их поймать можно было легко. Они дают возможность примирения сторон. Но какое может быть примирение при групповом изнасиловании? Сейчас пускают такие слухи, что "если потерпевшая сторона нас не простит, мы будем ее проклинать". Это настолько абсурдное явление", - сказала Айман Умарова.

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