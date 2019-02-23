Итоги недели: суды, убийства и прочие происшествия

Сразу два приговора по нашумевшим делам вынесли на неделе.

В круговороте событий в стране и во всем мире легко выбиться и упустить самое основное. Но не переживайте, Zakon.kz собрал для вас самые громкие происшествия, которые случились за эту неделю.

Дела судебные

Сразу два приговора по нашумевшим делам вынесли на неделе. Горе-водитель Ильяс Кар получил 10 лет за ДТП со смертельным исходом.

20 февраля в Алмалинском районном суде оглашен приговор по ДТП, в котором погибли три человека: актриса Шолпан Елгезекова, ее подруга Динара Хамитова и водитель Бакытнур Канапияулы.

Приговором суда водитель G-wagen Ильяс Кар, 1985 г.р., признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 345 ч.4 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) , 347 (оставление места ДТП) УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии режима минимальной безопасности (колонии-поселении).

Он лишен права управления транспортным средством на 7 лет.

Также суд постановил выплатить в качестве возмещения морального вреда семьям погибших по три миллиона тенге.

Сам Кар признал вину только частично. В суде он попросил прощения у семей погибших.

Авария произошла в ночь на 29 декабря в Алматы. На пересечении проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Водитель джипа - Ильяс Кар, скрылся. 30 декабря он явился с повинной в полицию. В результате этой аварии погибли три человека из легкового автомобиля, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева, она выжила и до сих пор лежит в больнице. Перед прениями она написала заявление, где просила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

Еще один приговор вынесли в отношении мамы Дианы Ивановой. Ее приговорили к шести годам тюрьмы средней безопасности.

Приговор был вынесен на основании статей 106 ч.2 п.11, 107 ч.2, п.8, 140 ч.2 УК РК.

Суд также вынес три частных постановления МПС города Алматы Ауэзовского района за то, что полиция и участковый не принимали никаких мер. Вынесли частное постановление в отношении следствия, которое вело дело в отношении бабушки Лидии Ивановой. Третье постановление было вынесено в адрес Департамента образования Ауэзовского района в отношении органов опеки и попечительства.

Над Дианой Ивановой издевались несколько лет. У девочки-инвалида из Алматы, над которой издевались родная мать и бабушка, в 2018 году появилась семья и крыша над головой. Ребенка забрала к себе жительница Капчагая. Женщина была шокирована судьбой 13-летней девочки. По сообщению новой семьи Дианы, ее биологическая мать жестоко избивала дочку. Вся страна узнала о ребёнке еще семь лет назад. Тогда Диану едва не убила бабушка. Внучку она колотила по голове костылем, из-за чего девочка оказалась в реанимации. В результате издевательств, у Дианы был сломан нос, рука, выбиты суставы в коленях, девочка осталась практически без губ и с оторванным ухом.

В Алматы вынесен приговор по факту громкого убийства в Алматы. 8 ноября 2018 года в арендуемой квартире между подсудимой, проституткой, и ее клиентом произошел конфликт. Причиной послужило нарушение условий договоренности. Женщина избила стеклянной бутылкой клиента, а затем осколками несколько раз ударила в шею, закрыла квартиру и ушла. Чуть позже она вернулась на место преступления с мужем, они выпытали пин-код от карты у пострадавшего и оставили его умирать.

Приговором суда подсудимая признана виновной по обеим статьям, на основании ст. 58 ч. 3 УК ей назначено восемь лет лишения свободы. Муж "ночной бабочки" приговорен к трем годам лишения свободы.

Опасные колодцы

На этой неделе стало известно о несчастном случае, который произошел в селе Рулиха Восточно-Казахстанской области 9 января. Мальчик-инвалид 2003 года рождения я пошел в магазин с братьями и упал в открытый колодец. В результате падения он получил закрытый винтообразный перелом средней трети большеберцовой кости левой голени.

Семья обращалась в акимат, прокуратуру, полицию, меры не приняты. Женщину, мать троих детей загрузили отписками.

К слову, это не единственный открытый колодец в этом селе, а открытые колодцы крайне опасны.

Еще одна трагичная история с колодцем была в Астане. 19 февраля в жилом массиве Железнодорожный Астаны спасателями Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проводились поиски мальчика, 2006 года рождения, который 16 февраля вышел из дома и не вернулся. В 23:40 в одном из открытых канализационных колодцев волонтерами обнаружено тело пропавшего мальчика, и спасатели подняли тело наверх.

Ребенок в пакете

18 февраля появилась информация о подброшенном ребенке жительнице поселка Тургень Алматинской области. Она обнаружила пакет на заборе собственного дома. Внутри был новорожденный, завернутый в легкий платок. "Скорая" тут же доставила девочку в районную больницу. Помимо переохлаждения у девочки обнаружили врожденные инфекции. Сейчас она получает комплексное лечение.

Сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери найденного ребенка. По указанному факту также проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 119 Уголовного законодательства Казахстана "Оставление в опасности".

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