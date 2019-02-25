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Итоги кинопремии "Оскар 2019". Кто стал лучшим

На открытии 91-й церемонии "Оскар" выступила группа Queen и Адам Ламберт.

Фото : rgazeta.by25 февраля 2019, 11:21

91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоялась 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес), передает Zakon.kz.

Номинанты были объявлены 22 января 2019 года.

8 августа 2018 года было объявлено о некоторых изменениях в правилах, которые будут включены с 2019 года: трансляция церемонии теперь будет длиться не более трёх часов, что вызвано падающими рейтингами трансляции в последние годы. Также должна была быть добавлена новая категория - за лучший популярный фильм, в ней будут представлены картины с большими кассовыми сборами. Изменения сразу же были подвергнуты критике многими голливудскими кинематографистами.

Критика возымела свое действие и, как результат, 6 сентября 2018 было объявлено о решении совета управляющих Киноакадемии не вводить новую категорию за "Лучший популярный фильм" в 2019 году. При этом полностью отказываться от новой номинации Академия не намерена, решив отправить проект категории на обсуждение и доработку.

4 декабря 2018 года было объявлено, что ведущим церемонии выступит комик Кевин Харт. Однако два дня спустя, 6 декабря, после общественной дискуссии по поводу предыдущих шуток и комментариев Харта, в которых он допускал оскорбления в сторону ЛГБТ-сообщества, он отказался от ведения церемонии. В результате было решено, что впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего.

Победители 91-й церемонии "Оскар"

Лучший фильм - "Зеленая книга"

Лучший режиссер - Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучшая актриса - Оливия Колман ("Фаворитка")

Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Лучший актер - Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Лучший актер второго плана - Махершала Али ("Зеленая книга")

Лучший фильм на иностранном языке - "Рома" (Альфонсо Куарон)

Лучший адаптированный сценарий - Спайк Ли, ​Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт ("Черный клановец")

Лучший анимационный фильм - "Человек-паук: Через вселенные"

Лучший оператор - Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучший монтаж - Джон Оттман ("Богемская рапсодия")

Лучший короткометражный игровой фильм - "Кожа" (реж.​Гай Наттив)

Лучший документальный фильм - "Свободный подъем в одиночку" (реж. Джимми Чина и Элизабет Чей)

Лучший короткометражный документальный фильм - "Точка. Конец предложения" (реж. Райха Зехтабчи)

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Бао", (реж. Доми Ши)

Лучший саундтрек - "Shallow" ("Звезда родилась")

Лучший композитор - Людвиг Горансон ("Черная пантера")

Лучшие визуальные эффекты - Пол Ламберт, Йен Хантер, Тристиан Майлз, Джей Ди Шволм ("Человек на Луне")

Лучшее сведение звука - Поль Месси, Тим Каваджин и Джон Казани ("Богемская рапсодия")

Лучший монтаж звука - Нина Хартстоун, Джон Ворхерст ("Богемская рапсодия")

Лучший художник-постановщик - Ханна Бичлер и Джей Карт ("Черная пантера")

Лучшие костюмы - Рут Картер ("Черная пантера")

Лучший грим - Грег Канном, Кейт Биско, Патришия Дехани ("Власть")


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