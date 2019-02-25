Итоги кинопремии "Оскар 2019". Кто стал лучшим
На открытии 91-й церемонии "Оскар" выступила группа Queen и Адам Ламберт.
91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоялась 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес), передает Zakon.kz.
Номинанты были объявлены 22 января 2019 года.
8 августа 2018 года было объявлено о некоторых изменениях в правилах, которые будут включены с 2019 года: трансляция церемонии теперь будет длиться не более трёх часов, что вызвано падающими рейтингами трансляции в последние годы. Также должна была быть добавлена новая категория - за лучший популярный фильм, в ней будут представлены картины с большими кассовыми сборами. Изменения сразу же были подвергнуты критике многими голливудскими кинематографистами.
Критика возымела свое действие и, как результат, 6 сентября 2018 было объявлено о решении совета управляющих Киноакадемии не вводить новую категорию за "Лучший популярный фильм" в 2019 году. При этом полностью отказываться от новой номинации Академия не намерена, решив отправить проект категории на обсуждение и доработку.
4 декабря 2018 года было объявлено, что ведущим церемонии выступит комик Кевин Харт. Однако два дня спустя, 6 декабря, после общественной дискуссии по поводу предыдущих шуток и комментариев Харта, в которых он допускал оскорбления в сторону ЛГБТ-сообщества, он отказался от ведения церемонии. В результате было решено, что впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего.
Победители 91-й церемонии "Оскар"
"And the Oscar goes to...'Green Book.'" #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/jcWQijkKvr— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
Лучший фильм - "Зеленая книга"
Лучший режиссер - Альфонсо Куарон ("Рома")
"This is hilarious," an overwhelmed Olivia Colman says at start of her acceptance speech. "I got an Oscar." #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/uJh9yK38YE— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
Лучшая актриса - Оливия Колман ("Фаворитка")
Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")
Rami Malek wins Best Actor in a Lead Role. #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/AdAqvQDGan— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
Лучший актер - Рами Малек ("Богемская рапсодия")
Mahershala Ali gives an acceptance speech for his second Best Supporting Actor award.— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
He dedicated the award to his grandmother for her encouragement. "I would not be here without her." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/kGFWMNEn11
Лучший актер второго плана - Махершала Али ("Зеленая книга")
Лучший фильм на иностранном языке - "Рома" (Альфонсо Куарон)
Лучший адаптированный сценарий - Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт ("Черный клановец")
Лучший анимационный фильм - "Человек-паук: Через вселенные"
Лучший оператор - Альфонсо Куарон ("Рома")
Лучший монтаж - Джон Оттман ("Богемская рапсодия")
Лучший короткометражный игровой фильм - "Кожа" (реж.Гай Наттив)
Лучший документальный фильм - "Свободный подъем в одиночку" (реж. Джимми Чина и Элизабет Чей)
Лучший короткометражный документальный фильм - "Точка. Конец предложения" (реж. Райха Зехтабчи)
Лучший короткометражный анимационный фильм - "Бао", (реж. Доми Ши)
Лучший саундтрек - "Shallow" ("Звезда родилась")
Лучший композитор - Людвиг Горансон ("Черная пантера")
Лучшие визуальные эффекты - Пол Ламберт, Йен Хантер, Тристиан Майлз, Джей Ди Шволм ("Человек на Луне")
Лучшее сведение звука - Поль Месси, Тим Каваджин и Джон Казани ("Богемская рапсодия")
Лучший монтаж звука - Нина Хартстоун, Джон Ворхерст ("Богемская рапсодия")
Лучший художник-постановщик - Ханна Бичлер и Джей Карт ("Черная пантера")
Лучшие костюмы - Рут Картер ("Черная пантера")
Лучший грим - Грег Канном, Кейт Биско, Патришия Дехани ("Власть")
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