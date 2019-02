Итоги кинопремии "Оскар 2019". Кто стал лучшим

91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоялась 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес), передает Zakon.kz.

Номинанты были объявлены 22 января 2019 года.

8 августа 2018 года было объявлено о некоторых изменениях в правилах, которые будут включены с 2019 года: трансляция церемонии теперь будет длиться не более трёх часов, что вызвано падающими рейтингами трансляции в последние годы. Также должна была быть добавлена новая категория - за лучший популярный фильм, в ней будут представлены картины с большими кассовыми сборами. Изменения сразу же были подвергнуты критике многими голливудскими кинематографистами.

Критика возымела свое действие и, как результат, 6 сентября 2018 было объявлено о решении совета управляющих Киноакадемии не вводить новую категорию за "Лучший популярный фильм" в 2019 году. При этом полностью отказываться от новой номинации Академия не намерена, решив отправить проект категории на обсуждение и доработку.

4 декабря 2018 года было объявлено, что ведущим церемонии выступит комик Кевин Харт. Однако два дня спустя, 6 декабря, после общественной дискуссии по поводу предыдущих шуток и комментариев Харта, в которых он допускал оскорбления в сторону ЛГБТ-сообщества, он отказался от ведения церемонии. В результате было решено, что впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего.

Победители 91-й церемонии "Оскар"

Лучший фильм - "Зеленая книга"

Лучший режиссер - Альфонсо Куарон ("Рома")

"This is hilarious," an overwhelmed Olivia Colman says at start of her acceptance speech. "I got an Oscar." #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/uJh9yK38YE

Лучшая актриса - Оливия Колман ("Фаворитка")

Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Лучший актер - Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Mahershala Ali gives an acceptance speech for his second Best Supporting Actor award.



He dedicated the award to his grandmother for her encouragement. "I would not be here without her." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/kGFWMNEn11