Школьника, вынесшего из горящего дома ребенка, наградили медалью

Сам герой, который заканчивает школу, уже решил, что в будущем станет профессиональным спасателем.

Весь состав департамента по ЧС города Уральска чествовал 17-летнего парня. Мирас Жунисов спас из горящего дома двух человек и удостоился медали "За отвагу на пожаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Страшный пожар произошел в поселке Тайпак. Мирас увидел, что дом горит и побежал предупредить хозяев. Подойдя ближе, услышал детский плач и бросился внутрь. Зашел в задымленное помещение и спас восьмилетнего Галыма Батырбека, вынеся его на руках. Через некоторое время он услышал кашель взрослого человека, нашел его и тоже вынес на улицу.

Сотрудники ЧС наградили парня памятным дипломом и медалью. Сам герой, который заканчивает школу, уже решил, что в будущем станет профессиональным спасателем.

- Я не хочу хвастаться тем, что сделал. Я сделал это не для того, чтобы меня хвалили. Я думал лишь о том, как спасти человека, потому что это самое важное. Было бы неправильно увидеть пожар и просто уйти. Меня бы потом совесть мучила, - говорит Мирас Жунисов.

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