Взрыв на СТО в Костанае. В ДЧС назвали причину

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ЧП.

Разгерметизация системы газового оборудования в автомобиле стала причиной взрыва на СТО в Костанае, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Официальную версию случившегося озвучил начальник областного Департамента по ЧС Талгат Какимов. По его словам, сейчас все работы по разбору завалов на месте происшествия завершены. Эвакуировано было 17 газовых баллонов.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ЧП.

17 июня двухэтажное здание, где располагались станция технического обслуживания и пункт быстрого питания, было уничтожено после взрыва. В итоге пострадали 7 человек, двое из них до сих пор находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

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