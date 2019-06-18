Таксист признался в убийстве женщины, пропавшей по дороге из Алматы

Задержанный мужчина признался в убийстве Айнур Касымовой и указал место захоронения ее тела.

Полицейские Алматинской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей без вести Айнур Касымовой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

15 июня к полицейским Аксуского района обратилась жительница села Жансугурова с просьбой помочь в поисках пропавшей без вести сестры, которая направлялась к ней на такси из Алматы. При выяснении обстоятельств полицейские установили, что пропавшая без вести 43-летняя женщина выехала из Алматы на автомашине Mitsubishi Galant.

По дороге она переписывалась с родными. В одном из сообщений женщина сообщила, что из-за поломки авто около села Сагабуиен она якобы пересела на попутно ехавшую Toyota. Информацию подтвердил водитель-таксист, доставленный в полицию для допроса.

- На поиск женщины был поднят весь личный состав Аксуской районной полиции. К поиску также подключились оперативники областного Департамента. Была осуществлена проческа прилегающей местности от села Сагабуиен до Жансугурова. Ориентировка на разыскиваемую была разослана во все полицейские подразделениям страны. В итоге был задержан таксист, оказавшийся причастным к исчезновению пропавшей без вести женщины, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Задержанный мужчина признался в убийстве Айнур Касымовой и указал место захоронения ее тела.

видео пресс-службы ДП Алматинской области

- Тело потерпевшей уже извлечено и опознано родственниками. Оно было обнаружено в степной местности. Подозреваемый помещен под стражу. По факту убийства начато досудебное расследование, которым занимаются следователи Аксуской районной полиции, - дополнили в ведомстве

Задержанный мужчина, 1972 года рождения, является жителем Алматинской области и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

43-летняя Айнур Касымова 14 июня выехала на такси из Алматы в село Жансугуров и пропала. У нее с собой было 500 тысяч тенге. Тело нашли 17 июня.

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