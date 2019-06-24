Акция "Арыс, біз біргеміз" стартовала в Казахстане

Акция направленна на поддержку жителей города Арысь в Туркестанской области.

В Казахстане стартовала акция "Арыс, біз біргеміз", сообщает Zakon.kz.

Акция направленна на поддержку жителей города Арысь в Туркестанской области, вынужденных эвакуироваться из города после серии взрывов.

Утром 24 июня взрыв прогремел в воинской части в городе Арысь Туркестанской области. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. В Арысь направлено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. Жители города эвакуированы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе.

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