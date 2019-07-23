Драка на пресс-конференции: участники провели примирительную встречу

Мурат попросил у женщин прощения за свои действия, которые попали на видео.

Мурат Прмагамбетов и четыре многодетные матери, участвовавшие в инциденте во время сорванной пресс-конференции в Алматы, встретились и провели примирительную беседу, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции "Государство борется с матерями и детьми" адвокат подозреваемой в причастности к признанному в Казахстане экстремистским движению ДВК Оксаны Шевчук и ее мама должны были сообщить о текущей ситуации с положением ее дочери, которой изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на два месяца.

Однако, пресс-конференция не состоялась. Более того, случилась драка, попавшая на видео. Ее участниками стали пришедшие на мероприятия без приглашения многодетные матери и некий мужчина.

На следующий день участники конфликта встретились и обсудили сложившуюся ситуацию. Мурат попросил у женщин прощения за свои действия, которые попали на видео.

- То, что вчера произошло, не должно было произойти ни в какой ситуации, я не понимаю как это произошло, я прошу у вас прошения и искренне сожалею о произошедшем. ни в коем случае никогда такого не должно происходить. Прошу вас простить меня. У меня есть мама, жена, сестренка, я сторонник разрешения конфликтов мирным путем, ненасильственным способом. В тот момент что-то произошло, ситуация вышла из-под контроля, и я сожалею об этом. Пусть такого больше никогда не происходит. Я вас прошу, давайте сделаем вместе так, чтобы такое ни в коем случае, никогда не происходило, - сказал женщинам Мурат.

Многодетная мать Баян признала, что ситуация вышла из-под контроля.

- Мы сами не ожидали, если честно, что все так случится. Если мужчина просит прощения у женщин и осознает свою ошибку, это уже великая сила. Вы осознали, пришли, я считаю, что это делает вам честь, - сказала она.

Актоты Утешева заявила, что она и другие женщины пришли на пресс-конференцию "от имени всех многодетных матерей".

- Случился инцидент, вы нас поймите, мы тоже мамы, у каждой из нас по 4-5 детей. Мы пошли от имени детей, ради спокойствия нашего. Да. Ситуация вышла из-под контроля, но важно, чтобы мы все это поняли вовремя и пошли дальше. Мы прощаем вас и заберем заявление - отметила Актоты Утешева.

Ранее участники драки на пресс-конференции в Алматы извинились за свое поведение с помощью видео.

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