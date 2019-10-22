Дергала за нос и ноги. В Алматы вынесен приговор жестокой воспитательнице

Приговор не вступил в законную силу.

В Алматы оглашен приговор в отношении бывшей сотрудницы детского сада, пойманной на жестоком обращении с детьми, передает Zakon.kz.

- Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматы помощник воспитателя ясли-сада №96 Ирина Шадских признана виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 140 ч. 2 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 63 125 тенге, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних детей сроком на 1 год, - сказано в сообщении Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматы.

Приговор не вступил в законную силу.

Осенью этого года в социальных сетях было опубликовано видео, где воспитатель ясли-сада жестоко обращалась с ребенком, который во время "тихого часа" не хотел спать и плакал. Уложив ребенка на кровать, она дергала его за ноги и за нос, причинив легкий вред здоровью.

- 27 сентября 2019 года к руководителю ГККП "Ясли – сад № 96" обратилась Галиева Алина, мама мальчика, 11.05.2017 г.р., воспитанника младшей группы по поводу предоставления видеозаписи в связи с ссадиной на переносице ребенка. 30 сентября 2019 года были приглашены операторы с ТОО "Алмавикон", просмотрена запись от 27 сентября 2019 года в младшей группе "Курносики". На записи обнаружено, что в 13:57 помощник воспитателя Шадских И. дважды подходит к ребенку, укрывает одеялом, дергает за ножки и ударяет по носу. 30.09.2019 года мама Галиева Алина написала заявление о выдаче ей видео. Маме было предоставлено видео, где был подтвержден факт рукоприкладства помощником воспитателя Шадских И.В, – сообщили в Управлении образования Алматы.

По данному факту воспитателю Нурумбетовой был объявлен строгий выговор, помощник воспитателя Шадских уволили. Позже выяснилось, что ее уже увольняли из другого детсада, после чего женщина сменила фамилию.

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