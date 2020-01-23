Мальчик лишился носа в роддоме: мать требует уголовного наказания

Мать мальчика с решением суда не согласна и намерена его обжаловать.

В Актау областной перинатальный центр обязан выплатить миллион тенге матери ребенка, который в роддоме лишился носа. Малыш родился недоношенным, из-за чего ему пришлось дышать через кислородную маску. Но вместо исцеления аппарат сжег ткани носа новорожденного. При этом суд признал виновными в случившемся и медиков, и саму мать мальчика, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Миллион тенге должен будет выплатить областной роддом Бакыт Бекназаровой. Но женщина надеялась получить сумму в десять раз больше. Их семья мальчика, у которого теперь вместо носа лишь дырка, хотела потратить на лечение. Но суд посчитал, что в случившемся виноваты и медики, и сама женщина. Первые недосмотрели за дыхательным аппаратом, который был слишком сильно прижат к лицу и сжег ткани носа. А мать занесла малышу инфекцию, которая ослабила иммунитет младенца.

Суд с учетом обстоятельств дела, оценив собранные по делу доказательства и их совокупность, исковое заявление удовлетворить частично, взыскав с ответчика в пользу истца моральный вред в размере миллион тенге, - сообщил председатель актауского городского суда №2 Рахымжан Байсенов.

Маленький Талгат теперь надолго пациент областной детской больницы. Ребенок самостоятельно не может дышать больше двух дней. Осложнения, по словам врачей, у малыша возникли еще при рождении из-за недоразвитости легких. Он появился на свет в пять с половиной месяцев беременности, и его органы не успели сформироваться. Но усугубило ситуацию то, что ребенок лишился носа.

Постоянно кислород дается же извне. Кислород, с одной стороны, как бы сказать, хорошо, с другой стороны – плохо, потому что долго если ребенок находится на кислороде, у него ткани легких, альвеолы меняются. Это приводит к фиброзу. К этому диагнозу идет сейчас, в данное время, как стеноз верхних дыхательных путей и голосовых связок. Это связано с тем, что ребенок постоянно находится под трубкой, - сообщила и. о. главврача Мангистауской областной детской больницы Гульжан Ермекбаева.

Мать мальчика с решением суда не согласна и намерена его обжаловать. Женщина говорит, ее сын появился на свет здоровым и весил почти килограмм. Но по вине медсестер родильного дома, которые недосмотрели за ее сыном, ребенок теперь остался инвалидом. Сразу после случившегося в облздраве провели проверку и заключили, что аппарат был слишком сильно прижат к лицу, а медперсонал вовремя не заметил, что ткани стали мертветь.

Ребенок родился здоровый. Но теперь ему нужно сделать несколько операций, и только в 14 лет можно будет сделать последнюю. Он не может дышать без аппарата. Как ему теперь жить? Меня обвиняют, что якобы у меня была инфекция. Но я родила еще двоих здоровых детей, у меня нет никаких болезней. Говорят, что я пила Dizzy и занесла ему кишечную инфекцию. Но нос не может отвалится из-за газировки! - сказала мать пострадавшего ребенка Бакыт Бекназарова.

Шестимесячного малыша хотели отправить в клиники Алматы и Нур-Султана. Но состояние ребенка слишком тяжелое. Местных врачей профессора сейчас консультируют по телемосту. Но утешительных прогнозов на выздоровление пока не делают. Мама мальчика намерена требовать для работников роддома еще и уголовного наказания.

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