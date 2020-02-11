Задержан мужчина, "заминировавший" ТРЦ в Алматы

Он утверждает, что случайно забыл пакет.

Полиция задержала мужчину, который оставил в отделении банка в ТРЦ предметы, имитирующие взрывное устройство, передает zakon.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель Алматы А., 1998 года рождения.

Свою собственность обнаруженных предметов мужчина подтвердил сразу. По его словам, их он использовал в разработке механизма для выращивания растений, и сегодня забыл пакет с бытовыми предметами в отделении банка. Доводы гражданина А. будут непременно перепроверены. Отметим, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 1 УК РК, - заявил начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Вечером, 11 февраля, стало известно, что в Алматы эвакуировали посетителей ТРЦ на пр. Назарбаева. Оказалось, что в отделении банка нашли имитацию взрывного устройства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!