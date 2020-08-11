Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.
Фото : Кадр из видео11 августа 2020, 18:41
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему, - заявил источник из медучреждения.
Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.
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