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Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.

Фото : Кадр из видео11 августа 2020, 18:41

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.

Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему, - заявил источник из медучреждения.

Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.


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