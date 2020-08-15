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Сотрудники "Казахфильма" и каскадеры группы Nomad помогали тушить пожар на киностудии

Администрация киностудии выражает большую благодарность сотрудникам ДЧС и полиции и акимату Алматы за оперативное реагирование.

Фото : instagram/akansatayev15 августа 2020, 09:43

Сотрудники "Казахфильма" и каскадерам группы Nomad помогали тушить пожар на киностудии. Об этом на своей странице в Instagram написал президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев, сообщает zakon.kz.

Друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что на территории киностудии "Казахфильм" им.Ш.Айманова" произошел пожар. Администрация киностудии выражает большую благодарность сотрудникам ДЧС и полиции и Акимату г.Алматы за оперативное реагирование. Отдельная благодарность сотрудникам "Казахфильма" и каскадерам группы Nomad, которые лично помогали в тушении пожара. По сообщению ДЧС, угрозы распространения огня нет. Информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы 53 человека и 16 единиц техники. Мы будем держать вас в курсе событий, - написал он.

Напомним, вчера произошел пожар на "Казахфильме". Первый очаг в 400 кв. м ликвидирован в 23:10. Второй в 200 кв. м ликвидирован в 23:26. Задействовано 53 сотрудника и 16 единиц техники. Устраняются последствия. Пострадавших нет. Аким города Бакытжан Сагинтаев поручил ДП и ДЧС установить ущерб и причину.

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#Repost @kazakhfilm_official with @make_repost ・・・ Достар, өкінішке орай Ш.Айманов атындағы "Қазақфильм" киностудиясының аумағында өрт болғанын хабарлауға мәжбүрміз. Киностудия әкімшілігі ТЖД және полиция қызметкерлері мен Алматы қаласының әкімдігіне жедел әрекет еткендері үшін шын жүректен алғысын білдіреді. Өртті сөндіруге көмектескен "Қазақфильмнің" қызметкерлері мен Nomad тобының каскадерлеріне де ерекше алғыс. ТЖД мәліметінше, өрттің таралу қаупі жоқ. Зардап шеккендер жоқ. Өртті сөндіруге 53 адам мен 16 техника жұмылдырылды. Сіздерді алдағы оқиғалар туралы хабардар етеміз. ~~~ Друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что на территории киностудии "Казахфильм" им.Ш.Айманова" произошёл пожар. ⠀ Администрация киностудии выражает большую благодарность сотрудникам ДЧС и полиции и Акимату г.Алматы за оперативное реагирование. ⠀ Отдельная благодарность сотрудникам "Казахфильма" и каскадёрам группы Nomad, которые лично помогали в тушении пожара. ⠀ По сообщению ДЧС, угрозы распространения огня нет. Информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы 53 человека и 16 единиц техники. ⠀ Мы будем держать вас в курсе событий.

Публикация от Akan Satayev (@akansatayev) 14 Авг 2020 в 11:23 PDT


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