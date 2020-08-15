Сотрудники "Казахфильма" и каскадеры группы Nomad помогали тушить пожар на киностудии

Администрация киностудии выражает большую благодарность сотрудникам ДЧС и полиции и акимату Алматы за оперативное реагирование.

Сотрудники "Казахфильма" и каскадерам группы Nomad помогали тушить пожар на киностудии. Об этом на своей странице в Instagram написал президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев, сообщает zakon.kz.

Друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что на территории киностудии "Казахфильм" им.Ш.Айманова" произошел пожар. Администрация киностудии выражает большую благодарность сотрудникам ДЧС и полиции и Акимату г.Алматы за оперативное реагирование. Отдельная благодарность сотрудникам "Казахфильма" и каскадерам группы Nomad, которые лично помогали в тушении пожара. По сообщению ДЧС, угрозы распространения огня нет. Информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы 53 человека и 16 единиц техники. Мы будем держать вас в курсе событий, - написал он.

Напомним, вчера произошел пожар на "Казахфильме". Первый очаг в 400 кв. м ликвидирован в 23:10. Второй в 200 кв. м ликвидирован в 23:26. Задействовано 53 сотрудника и 16 единиц техники. Устраняются последствия. Пострадавших нет. Аким города Бакытжан Сагинтаев поручил ДП и ДЧС установить ущерб и причину.

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