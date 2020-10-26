Массовая драка курдов и казахов в России: что послужило причиной

Официальные источники молчат по поводу произошедшего.

В минувшие выходные в российских СМИ вышла новость о том, что в Саратовской области России произошел массовый конфликт между казахской и курдской диаспорами. Сообщалось, что причиной послужил произошедший ранее конфликт около призывного пункта в Дергачах. Российские СМИ, пытаясь узнать продолжение истории, нашли еще пару причин случившегося конфликта, передает zakon.kz.

"Четвертая Власть" со ссылкой на информированный источник пишет, что по факту массового конфликта в Дергачевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением предметов в качестве оружия". Задержаний пока не производилось, нет ни подозреваемых, ни пострадавших.

Предварительно сообщалось, что этот массовый конфликт вырос из ситуации, произошедшей 19 октября у военкомата во время проводов в армию. Сейчас точно неизвестно, что именно послужило причиной потасовки. Но известно, что вмешались полицейские и массовую драку предотвратили.

Призывали шесть молодых людей: курдов, казахов и русских. Они что-то не поделили. В конфликт вовремя вмешались приехавшие сотрудники ППС и погасили его,— сообщал "Ъ" источник в правоохранительных органах.

Однако 24 октября, по разным оценкам, у поселка Тимонин едва не сошлись в массовой драке от 100 до 300 человек, вооруженные палками, камнями, бутылками. Полицейские и ОМОН остановили конфликт.

Сейчас из-за отсутствия официальных комментариев российские СМИ пытаются выяснить, что все же послужило причиной конфликта между двумя диаспорами.

Так, по версии казахской диаспоры, курды избили парня на призывном пункте, что и послужило поводом для дальнейшего. А председатель курдской национально-культурной автономии в Саратове Якуб Хамидов двум СМИ сообщил разные версии. Порталу "4В" он сказал, что "на фоне мелкого бытового конфликта у них это произошло. Сейчас там все спокойно".

"Коммерсант" же приводит следующие его слова:

Мне рассказали, что ситуации возле призывного пункта предшествовал конфликт с дергачевской полицией. Местный полицейский казахской национальности избил молодого курда. Когда тот хотел написать заявление, на него начали давить и говорить, что будет только хуже. А после истории возле военкомата представители казахской национальности напали на курдское село, в котором живут три казахские и четыре русские семьи, но, думаю, никто разбираться бы не стал. Спасибо областной полиции, сотрудники оперативно вмешались и не допустили драки".

Источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах утверждает, что местная полиция знала о планируемой "стрелке", поэтому правоохранительные органы смогли предотвратить драку собственными силами. Сейчас, по его словам, в районе все спокойно, усиление было введено после попытки массовой драки.

При этом в правоохранительных органах скептически относятся к версии, что была попытка нападения на поселение. Силовики также опровергают информацию об участии сотрудника полиции в изначальном конфликте.

Руководитель национально-культурной автономии казахов Саратовской области Айдос Арстанов рассказал, что знает о происшествии поверхностно и пока конкретно сказать ничего не может.

Вроде бы курды извинились и пока все договорились,- сказал Арстанов.

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