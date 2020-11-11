Алматинского блогера-зацепера нашли. Сколько он заплатит за славу?

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Наказание по статье, вменяемой молодому человеку, предусматривает штраф 5 МРП.

Фото : кадр видео11 ноября 2020, 09:20

Полиция Алматы нашла и привлекает к ответственности блогера, цеплявшегося за вагон в метро, передает zakon.kz.

Видео с экстремальным развлечением нарушитель выкладывал в Интернете.

Сейчас блогер оправдывает свой поступок тем, что хотел прославиться в Сети.

Не думаю, что фигурант не знал, что такие "катания" – реальная угроза не только его жизни и здоровью, но и других участников дорожного движения. Гражданин Ч., зная, что его ищут для принятия мер в соответствии с законодательством, прятался. Но минувшим вечером он был задержан и привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.560 КРКобАП – Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта. Кроме того, с гражданином Ч. была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений правопорядка, – сообщил начальник Управления полиции на Метрополитене Тимур Осекбаев.

Наказание по статье, вменяемой молодому человеку, предусматривает штраф 5 МРП. Это 13 890 тенге.


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