Пьяному водителю автомойки грозит тюремный срок

Пострадавшая работала на автомойке неофициально.

Павлодарскому водителю, который оставил свою коллегу без ноги, грозит восемь лет тюрьмы, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, 32-летнего мужчину задержали 16 ноября. Инцидент произошел на одной из автомоек пару недель назад. Нетрезвый сотрудник вызвался помочь клиентке припарковать машину. Но наехал на 31-летнюю автомойщицу и прижал ее к стене. Кадры с места происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данному факту в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК. Назначены экспертизы. Мужчина водворен в ИВС города Павлодара. Также, по факту нарушения правил охраны труда начато до судебное расследование, - заявила пресс-секретарь ДП Павлодарской области Жанна Белялова.

Пострадавшая Валентина Найдина получила многочисленные переломы обеих ног. Правую ампутировали выше колена. Левую собирали по частям. Выяснилось, что женщина работала на мойке неофициально. Она была единственным кормильцем в семье. У нее трое детей и парализованная бабушка.

Мне собирали по частям получается. Первый раз мне поставили спицы. В пятницу мне спицы убрали. В пятницу мне сделали операцию - поставили пластину. Все. Пока она загипсована. И шевелить, как бы перетруждать, ее нельзя, - сообщила Белялова.

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