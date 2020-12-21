Итоги 2020 года со звездами

Речь пойдет о кино и шоу-бизнесе.

Zakon.kz начинает подводить итоги уходящего 2020 года. И первые в очереди - звезды шоу-бизнеса, кино и соцсетей. Сегодня именно их мы расставим по своим местам.

Разочарования года

Пандемия коронавируса

2020 год, несомненно, проходит под знаком коронавируса. Погибли люди, многие переболели этой заразой, но еще больше жителей Земли остались без работы. С этой точки зрения от пандемии коронавируса больше всех пострадали деятели культуры во всем мире. И если где-то уже заработали концертные площадки, то в Казахстане до сих пор под запретом развлекательные массовые мероприятия, в том числе концерты, свадьбы, тои. Так продолжается с марта, как в стране появился первый заболевший коронавирусом. Огромное количество людей, занятых в сфере организации мероприятий, а это около 300 тыс. человек, до сих пор перебиваются случайными заработками либо сменили профессию. А артисты вынуждены проводить онлайн-концерты и ждать лучших времен. Реально ли в условиях не утихающей пандемии коронавируса возобновить концерты, тои в Казахстане, и каким будет шоу-бизнес в новых условиях, написано здесь.

Михаил Ефремов

Авария произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Автофургон "Лада" курьера Сергея Захарова ехал по внешней стороне Садового кольца, когда возле Смоленской площади в него неожиданно влетел Jeep Cherokee, принадлежащий Ефремову.

Захаров в результате аварии получил множественные переломы и потерял много крови. К утру следующего дня он умер в институте Склифосовского.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября. Актера признали виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что за рулем внедорожника, который врезался в машину Захарова, был именно Ефремов. По результатам анализов, взятых после аварии, у актера обнаружили сильное алкогольное опьянение, а также следы кокаина и каннабиоидов.

До начала суда Ефремов признавал свою вину в ДТП. Уже находясь под домашним арестом, он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего курьера. По решению суда ему предстоит отбыть в колонии 7,5 лет.

Лохотрон года

В конце апреля появилась информация, что певца Ернара Айдара и еще 12 человек подозревают в "Мошенничестве, совершенной в группой лиц по предварительному сговору". Оказалось, мужчины разыгрывали квартиру в Алматы, автомобили и различную бытовую технику, которых у них не было в наличии.

В своем Instagram Ернар Айдар сообщил, что до сих пор получает множество сообщений с требованиями от участников лже-лотереи вернуть им вложенные деньги.

Что касается ваших денег, их у меня нет. Они все у организаторов розыгрыша. Я просто сделал рекламу. Еще раз повторю, я очень сожалею и склоняю перед вами голову. Некоторые говорят, чтобы я вернул людям те деньги, которые они мне заплатили за рекламу. Но я вам клянусь, до окончания разбирательства я не могу их трогать. Я поступлю так, как решит суд. Если скажут вернуть — верну. Если решение будет, чтобы я их оставил себе, пожертвую их на благие дела, - написал Ернар Айдар.

Также он попросил прощения у всех, кто участвовал в данном лже-розыгрыше.

Уходы года

В 2020 году скончалось немало выдающихся деятелей культуры как в Казахстане, так и в мире. Мы назовем лишь некоторых из них

Ким Ки Дук

Валентин Гафт

Роман Виктюк

Мурат Мукашев

Дархан Дайырбек

Армен Джигарханян

Ирина Скобцева

Борис Клюев

Михаил Кокшенов

Нил Пирт

Сильвио Орта

Кристофер Толкин

Песня года

Казахстанский композитор и певец Марат Омаров сочинил песню про коронавирус. Она стала хитом.

Событие года

Каракат Башанова заняла 2 место на Детском Евровидении с песней «Forever»

Мисс Алматы, шел рекордные 10 месяцев в истории

Фильмы года в Казахстане

Фильм "Бой Атбая" режиссера Адильхана Ержанова назван "Лучшим фильмом" 6-го Якутского международного кинофестиваля,

Фильм "Желтая кошка" режиссера Адильхана Ержанова получил награду на международном фестивале кино стран Содружества "Московская премьера".



Короткометражка "Домбра" получила специальный приз "За "Амаркорд" от жюри конкурса короткометражных фильмов. Режиссер – казахстанец Рамазан Халиолла.

Фильмы и мультфильмы года в мире

Кинопрокат тоже пострадал от пандемии, но все же, кое-что зрители во всем мире и Казахстане посмотреть успели.

Мулан

Лед 2

Восемь сотен

Плохие парни навсегда

Довод

Соник в кино

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Вперёд

Расставания года

Расставание Тимати и Анастасии Решетовой

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, решила подать на развод после почти 20 лет брака.

Режиссер Акан Сатаев развелся с теперь уже экс-супругой Назирой, за время совместной семейной жизни у них появилось 5 детей.

Открытие года в казахстанской музыке

Бесспорно, первый в истории казахстанец-номинант на "Грэмми", автор нашумевшего на весь мир хита Imanbek

Казахстанские музыканты все чаще удивляют российских звезд. И речь не только о Димаше.

Самые громкие свадьбы в Казахстане

Say Mo и Шарип Серик

Али Окапов и Акерке Буркитбай

Итог

2020-й оказался не таким плодовитым для музыкантов и актеров, он оказался временем своего рода перезагрузки. Артисты стали давать онлайн-концерты, порой из дома, и все они благодаря этому стали как будто ближе к своей публике. Что нам готовит наступающий 2021 год, покажет время. А пока пожелаем всем нам скорейшего окончания карантина и появления лекарства от коронавируса!

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!