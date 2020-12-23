Итоги 2020 года: самые читаемые новости на zakon.kz

Практически весь топ состоит из новостей про коронавирус.

Редакция zakon.kz продолжает подводить итоги уходящего 2020 года. В этом материале мы собрали топ самых просматриваемых и читаемых новостей на портале.

Примечательно, что практически все материалы в топе касались коронавируса, ограничительных мер, а также социальных выплат. Таким образом, получился полноценный обзор по ситуации с коронавирусом в Казахстане.

О первом случае коронавируса в Казахстане

13 марта Министерство здравоохранения сообщило о выявлении первых больных коронавирусом в Казахстане. Эту новость просмотрели 613 049 раз.

Были подтверждены два случая – у мужчины и женщины. Они прибыли из Германии.

10 марта занимавший должность главного санврача Казахстана Жандарбек Бекшин сказал, что появление коронавируса в стране ожидается с 11 по 16 марта.

Новость о введении режима ЧП с 16 марта

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией власти Казахстана приняли решение о вводе режима ЧП, который затем неоднократно продлевался.

Новость о режиме ЧП просмотрели 717 420 раз.

Указ подписал президент Казахстана. В тексте указа говорилось о создании государственной комиссии по обеспечению режима ЧП, усилении охраны общественного порядка, ограничении крупных объектов торговли и других мерах.

Ужесточение мер в условиях ЧП

Обсуждали казахстанцы и ужесточение мер в условиях режима ЧП. Эту новость просмотрели 604 661 раз.

23 марта на заседании государственной комиссии по ЧП президент высказался про ужесточение наказания за нарушение карантинного режима в Алматы и Нур-Султане, ограничения для людей старше 55 лет, работу ЦОНов, служащих вооруженных сил, полиции, дезинфекцию рынков, работу министерств здравоохранения, науки и образования.

Глава государства также дал поручения по финансовой поддержке казахстанцев, в частности, предпринимателей, многодетных семей, инвалидов и малоимущих, а также медицинских работников.

Новые правила жизни в Алматы

Информация о новом режиме работы Алматы с 26 марта набрала 597 262 просмотра.

25 марта заместитель акима города Сапарбек Туякбаев рассказал о закрытии непродовольственных объектов вне больших ТЦ. Тогда же он заявил о закрытии барахолки и других рынков.

Тогда же стало известно о том, что кафе и рестораны могут работать на вынос. Посетителей продуктовых магазинов и аптек обязали носить маски.

К слову, первые четыре случая заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта. Двумя днями ранее ВОЗ объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. А 15 марта Касым-Жомат Токаев объявил о введении в Казахстане режима ЧП с 16 марта.

Карантин в Нур-Султане

17 марта стало известно о том, что с 19 марта в Нур-Султане и Алматы будет введен карантин. Решение приняла госкомиссия по обеспечению режима ЧП.

С ограничительными мерами ознакомились 807 702 раза.

Тогда по периметру городов были установлены блокпосты, было ограничено передвижение людей, приостановлено движение общественного транспорта, работы непродовольственных рынков, крупных ТРЦ.

Изменение правил соцвыплат 42 500 тенге

16 апреля стало известно о внесении изменений в правила осуществления социальных выплат. Эту новость просмотрели 600 880 раз.

Правила выплаты 42 500 тенге были приняты Министерством труда и социальной защиты 26 марта. Она полагалась для лиц, которые лишились доходов из-за ЧП. Однако вскоре в ведомстве заявили о случаях, когда выплаты получали работающие граждане "на удаленке". Вице-министр Нариман Мукушев обратился к гражданам проявить гражданскую ответственность и сознательность.

Продление режима ЧП

В конце апреля многие казахстанцы выражали надежду на то, что после окончания режима ЧП жизнь вернется в прежнее "доковидное" русло. Однако эти надежды не оправдались – в целях эпидемиологической безопасности главой государства был подписан указ о продлении режима ЧП до 11 мая.

Этот материал просмотрели 601 508 раз.

В связи с продлением ЧП Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и заявил, что сообща нам удастся справиться с трудностями и проблемами.

- Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится. Наша общая задача – не допустить негативного сценария в Казахстане. Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника, - сказал он тогда.

Скончался Айсултан Назарбаев

16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева.

По предварительной информации, причиной ухода из жизни стала остановка сердца.

Эта новость потрясла казахстанцев и вызвала массовые обсуждения.

Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".

Надежды на окончание карантина в Алматы

2 апреля первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал, когда в городе закончится карантин. Этот материал просмотрели 633 356 раз.

По его словам, решение о завершении карантина будет принято после остановки роста заболеваний.

На 2 апреля 2020 года в городе было зафиксировано 90 случаев. Карантин был введен в городе с 19 марта.

Найден нулевой пациент

В конце марта китайские СМИ сообщили о найденном "нулевом пациенте" с коронавирусной инфекцией.

По их данным, первой заболевшей стала женщина по имени Вэй, которая продавала креветки на рынке в Ухане. Информацию о ней просмотрели 683 083 раза.

Она обратилась в больницу с жалобами на температуру. Позже ее направили в другую больнице при Хуачжунском университете науки и технологии, где ученые и обнаружили опасную болезнь.

Продление режима ЧП с апреля

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил о продлении режима ЧП в Facebook 10 апреля. Заметку на zakon.kz просмотрели 716 438 раза.

Срок режима ЧП истекал 15 апреля. Однако тогда Казахстане еще не прошел пик заболеваемости.

Глава государства поручил продлить карантинный режим в Алматы, Шымкенте и других областях до конца апреля.

Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции, - говорил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Летнее ужесточение карантинных мер

В связи с ростом заболеваемости в летний период после ослабления карантинных мер было принято решение ввести дополнительные ограничения.

2 июля госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации. Новость просмотрели 887 881 раз.

Ограничительные меры были введены сроком на 14 дней.

О снятии второго летнего карантина

23 июля занимавшая должность главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетова ответила, чего ждать после окончания второго карантина, введенного 5 июля после роста числа заболеваний.

Этот вопрос действительно волнует каждого казахстанца. Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. От реализации и исполнения этих карантинных мер будут зависеть дальнейшие действия - ужесточение или смягчение, - говорила она тогда.

Материал с брифинга в Службе центральных коммуникаций просмотрели 728 738 раз.

Об уголовной ответственности за незаконное получение выплат

993 298 раз просмотрели публикацию магистра юриспруденции Данияра Нурланулы и магистра международного права Руслана Кожахмета.

Юристы пояснили, что при обращении за социальной выплатой руководителям компаний и гражданам важно понимать возможные последствия за свои действия.

Инструкция по получению 42 500 на казахском языке

Более пяти миллионов просмотров (если быть точнее - 5 522 068) собрала инструкция по получению социальной выплаты на казахской версии сайта.

Пошаговая инструкция, опубликованная 3 апреля, помогла нуждающимся в выплатах разобраться с подачей заявления на специальный сайт.

Прогнозы на итоги 2021 года

Редакция zakon.kz выражает надежду, что подводя итоги 2021 года, топ новостей будет состоять из позитивных материалов и интересных историй казахстанцев. А рекорд по просмотрам заберет новость о хотя бы частичной победе над коронавирусом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!