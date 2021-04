Фильм "Борат 2" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фильм "Борат 2" с Сашей Бароном Коэном в главной роли попала в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с самым длинным названием в истории кинопремии "Оскар", сообщает zakon.kz.

Полное название фильма звучит как "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" ("Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана").

Напомним, предыдущий рекорд принадлежал картине "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes" ("Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут") 1965 года.

15 марта фильм "Борат-2" вошел в число номинантов премии "Оскар-2021". Картина представлена сразу в двух номинациях: "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая женская роль второго плана"

1 марта фильм "Борат 2" получил "Золотой глобус".

29 октября казахстанцы устроили пикет у Генконсульства США в Алматы. Собравшиеся положили героя фильма "Борат" в гроб и укрыли флагом США. Они потребовали похоронить "Бората" в США.

23 октября группа алматинцев пришла к Генконсульству США и вручила дипломатам петицию против показа второй части "Бората". Они требовали, чтобы актер Саша Барон Коэн попросил прощения у казахстанцев за фильм и чтобы "причастных к нанесению ущерба национальной безопасности Казахстана" привлекли к ответственности.

В 2006 году на экраны кинотеатров вышла комедия британского комика Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". В нем рассказывается о похождениях казахстанского журналиста, снимающего документальный фильм об Америке.