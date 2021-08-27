Полицейские сопровождают пассажиров поездов от станции Жуалы до Шу

Полицейские Жамбылской области сопровождают пассажиров приостановленных поездов в связи с пожаром на складе в поселке Кайнар, сообщает zakon.kz.

В настоящее время порядка 500 человек следуют на автобусах к местам пересадки от станции "Шу" до "Луговой". С целью недопущения фактов мародерства сотрудниками полиции ведется круглосуточное патрулирование в эвакуированных населенных пунктах, - отмечено в сообщении МВД РК.

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Напомним, что 26 августа в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

В школы Тараза были эвакуированы около 1200 человек - жителей сел Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

Перекрыты автодороги Алматы - Тараз тремя экипажа ДПС области, Тараз - Алматы - пятью экипажами.