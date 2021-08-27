Стало известно число погибших талибов во время терактов в Кабуле

Не менее 28 представителей движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) погибли во время взрывов в аэропорту Кабула, передает zakon.kz.

Как отметили в агентстве Reuters со ссылкой на талибов, среди трупов найдены тела афганцев.

По меньшей мере 28 афганцев, погибших за пределами аэропорта Кабула, были членами "Талибана", – назвали число источники.

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Взрывы прогремели в столице Афганистана 26 августа. Первую бомбу привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв произошел у водосточного канала, который ведет в аэропорт. Позже взлетела в воздух машина, начиненная взрывчаткой. Спустя время произошли еще несколько взрывов. В результате терактов погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев и 13 американцев.

Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). США заявили, что отомстят террористам, организовавшим взрывы.