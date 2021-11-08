Как в Нур-Султане встретили боксеров-победителей ЧМ

Команда Казахстана по боксу вернулась в Казахстан с Чемпионата мира-2021, который прошел в Белграде (Сербия), передает Zakon.kz.
Команду Казахстана по боксу тепло встретили болельщики в столице. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК
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Казахстанские боксеры вернулись с ЧМ с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью.
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По итогам Чемпионата мира под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова команда заняла второе место в общей медальной таблице.
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Сатжанов подчеркнул, что доволен результатами команды, а победители и призеры не скрывали, что почувствовали поддержку болельщиков. пресс-служба НОК РК
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