Как в Нур-Султане встретили боксеров-победителей ЧМ

8 ноября 2021, 13:49
Фото: пресс-служба НОК РК/Сали Сабиров

Команда Казахстана по боксу вернулась в Казахстан с Чемпионата мира-2021, который прошел в Белграде (Сербия), передает Zakon.kz.

Команду Казахстана по боксу тепло встретили болельщики в столице. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

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Казахстанские боксеры вернулись с ЧМ с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью.

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По итогам Чемпионата мира под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова команда заняла второе место в общей медальной таблице.

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Сатжанов подчеркнул, что доволен результатами команды, а победители и призеры не скрывали, что почувствовали поддержку болельщиков. пресс-служба НОК РК


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