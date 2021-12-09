«Барыс» разгромил команду своего бывшего тренера

В рамках игр регулярного Чемпионата КХЛ столичный клуб принимал на своей площадке «Сочи». Российский коллектив, возглавляемый бывшим тренером «Барыса» Андреем Назаровым, первым открыл счет на табло. На пятой минуте матча гостей вывел вперед Кирилл Петьков.

Уже в первом периоде казахстанцы сумели выровнять ситуацию и повести в счете. Ворота «сочинцев» поразили Алихан Асетов и Роман Савченко.

Второй период прошел полностью под диктовку «Барыса» и его игрока Якоба Лильи. Дубль шведского нападающего позволил столичному клубу с хорошим запасом уйти на последний перерыв.

В заключительной части игры команды обменялись шайбами. На гол Кирилла Савицкого гости ответили шайбой Яниса Якса. 5:2 — казахстанцы поднимаются в турнирной таблице Востока на девятое место.

Следующая игра у «Барыса» уже завтра, 10 декабря, в Нур-Султан приедет китайский «Куньлунь».