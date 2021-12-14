Как «реанимировать» смартфон, упавший в сугроб

В интервью радио Sputnik он рассказал, как действовать, чтобы снег и содержащиеся в нем средства для таяния сугробов и льда не испортили телефон.

Если вы уронили телефон зимой в «кашу» с реагентами, которая под ногами, лучше всего его встряхнуть и вытереть насухо чистой бумажной салфеткой. Если в разъемы попала эта «каша», то нужно протереть и разъемы. Не стоит буквально сразу заряжать смартфон, если вы, например, пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии. Эльдар Муртазин

В целом, как отметил специалист, попадание обычной воды не принесет никакого вреда, но вода с реагентами, с солью может вызывать коррозию, которая проявится через два-три месяца, и лучше об этом позаботиться сразу.

Правило простое – протирать насухо. Эльдар Муртазин

По его словам, если телефон сильно намок, его необходимо выключить.

Класть его на батарею, греть феном – этого делать точно не нужно. Оставьте телефон в банке с рисом на пять-шесть часов: смартфон высохнет, потому что рис гигроскопичен (поглощает влагу. – Прим. ред.), воду он заберет. Эльдар Муртазин

Также он отметил, что для дополнительной защиты смартфона лучше всегда использовать чехол и защитное стекло, тогда его не придется «реанимировать» после удара.

При падении можно и физически повредить телефон, это уж как вам повезет. При ударе телефон может треснуть, может нарушиться герметичность, все что угодно. Любой чехол дает дополнительную защиту аппарату от падения, поэтому есть вероятность, что вы отделаетесь легким испугом. Защитные стекла также берут удар на себя и, как правило, перераспределяют нагрузку при падении. Эльдар Муртазин