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23:04 17.12.2021

Айзада Муптильда остановилась в шаге от пьедестала на ЧМ по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика, женщины Фото: Национальный олимпийский комитет РК
На ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте последней на помост вышла представительница Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Айзада Муптильда выступала в категории свыше 87 килограммов, передает olympic.kz.

В сумме она подняла 272 (120+152). Этого результата хватило, чтобы занять четвертое место.

По итогам выступления в активе команды Казахстана одна медаль. «Золото» завоевал Арли Чонтей (до 55 килограммов).

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