23:04 17.12.2021
Айзада Муптильда остановилась в шаге от пьедестала на ЧМ по тяжелой атлетике
Фото: Национальный олимпийский комитет РК
На ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте последней на помост вышла представительница Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Айзада Муптильда выступала в категории свыше 87 килограммов, передает olympic.kz.
В сумме она подняла 272 (120+152). Этого результата хватило, чтобы занять четвертое место.
По итогам выступления в активе команды Казахстана одна медаль. «Золото» завоевал Арли Чонтей (до 55 килограммов).