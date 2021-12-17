Айзада Муптильда остановилась в шаге от пьедестала на ЧМ по тяжелой атлетике

Айзада Муптильда выступала в категории свыше 87 килограммов, передает olympic.kz.

В сумме она подняла 272 (120+152). Этого результата хватило, чтобы занять четвертое место.

По итогам выступления в активе команды Казахстана одна медаль. «Золото» завоевал Арли Чонтей (до 55 килограммов).